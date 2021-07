Tutti coloro che hanno vissuto negli anni ’80 ricorderanno sicuramente il caso che ha sconvolto il mondo intero. Beth Thomas, conosciuta come ‘la ragazza psicopatica, in quegli anni ha terrorizzato tutta la sua famiglia. Dietro questo evento, però, c’è stata una storia davvero sorprendente. Scopriamo insieme che fine ha fatto la ragazza.

Se avete vissuto negli anni ’80, senza dubbio ricorderete il caso di Beth Thomas, la ‘ragazza psicopatica’. Il comportamento anomalo di Beth, che ha terrorizzato la sua famiglia, ha alla base dei motivi che riguardano la psichiatria infantile.

La storia di Beth Thomas, la ‘bambina psicopatica’

Beth Thomas perse sua madre quando aveva solo un anno. Dopo questo evento, lei e suo fratello furono messi sotto tutela del padre biologico. Da quel momento in poi iniziò per Beth e suo fratello un vero e proprio calvario. L’uomo, infatti, cominciò ad abusare dei due fratelli che qualche mese dopo vennero adottati da una coppia.

La coppia accolse i due fratelli con tutto l’amore del mondo. Proprio in quel momento, però, Beth iniziò ad attraversare momenti davvero difficili. Gli abusi subìti dal padre contribuirono a disturbare la sua psiche tanto che di lì a poco la piccola Beth cominciò ad avere degli incubi crudeli, oltre che assumere dei comportamenti molto violenti non solo con i suoi genitori adottivi ma anche con suo fratello.

In quel periodo il comportamento di Beth Thomas fu molto violento e aggressivo. La bambina arrivò addirittura ad uccidere degli animali domestici e a commettere atti osceni in pubblico. Preoccupati, i genitori adottivi di Beth decisero di far vedere la ragazza da uno psicologo specializzato in abusi infantili.

Lo specialista diagnosticò a Beth un disturbo dell’attaccamento e, grazie ad un rigido trattamento imposto da lui stesso imposto, oggi Beth sta bene ed è riuscita a riprendersi. La ragazza, infatti, è diventata un’infermiera e tiene conferenze sulla genitorialità e sulla terapia dell’attaccamento. I suoi meriti le sono valsi numerosi riconoscimenti che l’hanno resa una donna di grande successo. Inoltre si ritiene che abbia un ottimo rapporto con i suoi collaboratori e che abbia un sorriso che trasmette molto gioia e fiducia.