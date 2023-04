Bonnie Lohman, rapita dalla madre biologica e dal suo nuovo compagno. Un cartone del latte cambia per sempre la sua vita

Conoscete già la storia di Bonnie Lohman? Prima o poi ogni nodo viene sempre al pettine, non è vero?

Negli Stati Uniti, negli anni ’80, scoppiò il boom dei cartoni di latte con le immagini dei bambini scomparsi. I primi a comparire, furono Johnny Gosh ed Eugenie Martin, due minori che scomparvero mentre consegnavano i giornali. Tuttavia, non ebbero successo. O almeno fin quando non arrivò la verità su una bambina di nome Bonnie Lohman.

La piccola all’epoca aveva soltanto 7 anni. Cresciuta senza istruzione e con due genitori che non le permettevano mai di uscire fuori a giocare. Dopo vari traslochi, anche in paesi diversi, si trasferirono in Colorado, dove finalmente quella bambina ebbe un po’ più di libertà.

Un giorno, mentre era al supermercato con suo padre, vide una sua fotografia di quando era più piccola sul cartone del latte. Non sapeva leggere, quindi non riuscì a capire che si trattava dell’annuncio di una bambina rapita.

Bonnie Lohman era stata rapita dalla madre biologica

In realtà, Bonnie Lohman era stata rapita dalla madre biologica e dal patrigno, sottratta senza permesso al suo papà biologico. Quest’ultimo non si era mai arreso e aveva continuato a cercarla negli anni, riuscendo anche ad ottenere l’annuncio sui cartoni del latte.

Quel giorno il patrigno le permise di comprare quel cartone di latte con quella bimba che le somigliava, tanto non sapeva leggere.

Così la piccola Bonnie ritagliò quell’immagine e la conservò tra i suoi giocattoli.

Un giorno, si recò a far visita dai vicini e dimenticò la sua borsa con i giocattoli. Fu allora che quell’annuncio fu visto da quelle amorevoli persone, che al contrario sapevano leggere e sapevano esattamente che quella bambina era Bonnie. In pochi minuti allarmarono la polizia e da quel momento la vita di quella bambina di 7 anni cambiò per sempre.

Inizialmente Bonnie era spaventata, non sapeva chi fosse quell’uomo che le diceva di essere il suo vero papà. Ma con il tempo riuscì ad avere un rapporto con lui e grazie al suo sostegno, imparò a leggere e scrivere.

Credo di essere quella che sono perché ero su un cartone di latte e sono stata trovata. Sono grata per la fantastica vita che ho avuto.

Gli annunci dei bimbi scomparsi sui cartoni di latte scomparvero del tutto agli inizi degli anni ’90, perché secondo il dottor Spock (pediatra famoso in tutto il mondo), era un ottimo modo per traumatizzare i bambini.