Buco nel manico delle pentole: a cosa serve davvero

Tutti noi almeno una volta nella vita ci siamo chiesti a cosa serva il buco nel manico delle pentole. Avete mai trovato la risposta? Ebbene, se ancora la vostra curiosità non è stata soddisfatta siete nella pagine giusta. Scopriamo insieme il significato della presenza del buco nel manico delle pentole.

Tutti avrete nota la presenza, nelle pentole e nelle padelle, di un piccolo foro all’estremità del manico. Vi siete mai chiesti l’utilità di questo foro? Se pensate che sia una questione di estetica e di design siete assolutamente fuori strada. Infatti, questo piccolo buco che molti sicuramente ignorano ha addirittura una doppia funzione.

Le vostre curiosità stanno per essere soddisfatte. Vediamo insieme le due funzioni principali del buco presente in tutte le pentole e padelle. La prima funzione, quella più intuitiva e quella che in molti conoscete, riguarda il fatto che il piccolo foro presente nei manici di pentole e padelle permette a questi utensili di essere agganciati a dei ganci.

In questo modo potremmo averle sempre a portata di mano, dal momento che spesso in cucina ci si muove con molta fretta. Eccovi servita la prima funzione dell’utensile in questione. Ma conoscete la seconda utilità del piccolo foro presente nei manici di pentole e padelle?

L’utilità del buco presente nei manici delle pentole

La seconda funzione del nostro utensile è sicuramente più importante. Questa scoperta vi sorprenderà. Infatti la fessura presente nei manici di pentole e padelle nasce per poggiare mestoli o altri utensili durante la cottura.

In questo modo abbiamo la possibilità di non poggiare questi oggetti sul piano della cucina evitando quindi di creare del disordine e di sporcare. Dunque, oltre che un utilizzo molto pratico, la fessura presente nel manico delle pentole e delle padelle si presta ad essere uno strumento per salvaguardare l’igiene e la pulizia in cucina.