Le calamite sul frigorifero andrebbero tolte: ecco perché

Le calamite souvenir sono diventate negli ultimi anni un vero must. Ciò che qualche anno fa erano le cartoline oggi lo sono le calamite. Non c’è luogo che non presenta delle calamite in vendita da acquistare come ricordo. Anche per fare un regalo ad una persona cara si tende oggi molto spesso a regalare queste famose calamite.

C’è anche chi le colleziona e in ogni posto di villeggiatura che visita nel corso della sua vita si porta a casa questo curioso e simpatico souvenir.

Ovviamente la calamita dev’essere attaccata ad una fonte magnetica di metallo e quale fonte migliore del frigorifero? Ormai attaccare calamite all’anta del frigorifero è diventata una prassi. Non c’è casa che non abbia almeno una calamita attaccata al frigorifero. C’è poi chi le colleziona e ne ha la porta piena.

Eppure siamo sicuri che questa pratica sia sicura e non crea problemi al frigorifero? No, perché uno studio ha accertato che attaccare magneti alla porta del frigorifero può creare dei malfunzionamenti all’elettrodomestico.

Questo problema si viene a creare soprattutto con i dispositivi di ultima generazione, quelli con touchscreen. Il motivo è riconducibile ai campi magnetostatici creati dai magneti, che con il tempo potrebbero essere fonte di disturbo per il buon funzionamento del frigorifero.

Ovviamente nessun pericolo per il cibo contenuto nel frigo che non subisce alcuna influenza dalla calamite.

Il problema sono solo i campi elettromagnetici tra le calamite posizionate sulla porta e i dispositivi contenuti all’interno del frigorifero.

Non c’è certezza assoluta che possa danneggiare l’elettrodomestico però sarebbe meglio evitare questa abitudine. Se proprio non possiamo fare a meno il consiglio degli esperti è di posizionare le calamite non sulla porta frontale, ma sulla superficie laterale dove non sono presenti apparecchi elettronici che potrebbero danneggiarsi.