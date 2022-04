Carolina Marconi ha pubblicato su Instagram delle foto che ritraggono in tenera età lei e il suo compagno Alessandro Tulli

Sono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano e, insieme, ultimamente, hanno affrontato e superato un ostacolo tutt’altro che comodo. Stiamo parlando di Carolina Marconi e Alessandro Tulli. La show girl ha pubblicato un post su Instagram, nel quale ci sono due foto di loro da piccoli. Li avevate riconosciuti?

Credit: marconicarolina – Instagram

Alessandro Tulli e Carolina Marconi sono legati sentimentalmente dal 2014. Lei show girl, conduttrice e cantante. Lui ex calciatore, che ha militato in diversi club, tra cui anche la Roma, nel 2000.

La foto pubblicata qualche giorno fa su Instagram dalla Marconi, mostra i due in vesti insolite, quelle di quando erano poco più che neonati. Naturalmente oggi sono cresciuti e riconosciamo che possa essere difficile capire che si tratti proprio di loro.

Ma ciò che colpisce di più delle due foto, è la somiglianza che i due avevano quando erano entrambi in fasce. Tant’è vero che nella didascalia del post, Carolina allude proprio a questo.

Carolina Marconi e Alessandro Tulli insieme anche nelle difficoltà

Credit: marconicarolina – Instagram

Un rapporto sempre eccezionale quello di Carolina Marconi e Alessandro Tulli, che negli ultimi anni si è consolidato ancora di più, per via di un ostacolo tutt’altro che felice che i due si sono ritrovati a dover affrontare.

A metà del 2021, infatti, la show girl ha scoperto di avere un tumore al seno, che l’avrebbe portata ad un intervento e ad un doloroso percorso di cure.

Dopo un anno difficile, alla fine Carolina è riuscita a sconfiggere la malattia ed ha iniziato a tornare pian piano alla normalità.

Credit: marconicarolina – Instagram

Lei e Alessandro progettano un futuro adesso, che vorrebbero fosse arricchito dall’arrivo di un bimbo.

Purtroppo la malattia che ha avuto Carolina non le permetterebbe di averlo naturalmente, così i due hanno pensato all’adozione. Il problema, come si legge nel post pubblicato dalla modella qualche giorno fa, è che le leggi dello Stato italiano non permettono ad una donna guarita da un tumore di poter adottare un bambino.

Carolina e Alessandro non hanno intenzione di arrendersi nemmeno sta volta. Hanno assunto un avvocato che li accompagni in questa battaglia e sperano di poter realizzare presto questo loro grande sogno.