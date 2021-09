In tantissimi, negli ultimi mesi, si sono affezionati e si sono stretti a Carolina Marconi. L’ex gieffina, mai dimenticata dai tantissimi fan, ha da qualche tempo scoperto di essere affetta da un tumore al seno. Malattia che l’ha costretta ad un intervento e la costringe tutt’ora ad una dura battaglia. Ieri, la modella è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e ha commosso tutti nel raccontare il momento e le modalità di come ha scoperto di essere malata.

Facendo un giro sul profilo Instagram di Carolina, ci si ritrova dentro al suo viaggio. Un viaggio che mai avrebbe pensato di dover affrontare. Lei, nonostante il trauma di ricevere una notizia del genere e tutte le difficoltà che la lotta stessa contro il cancro porta con sé, non ha mai perso il sorriso.

Ha deciso di raccontare tutto, passo passo, ai suoi follower, con un duplice obiettivo. Quello di trovare sostegno e, soprattutto, quello di darlo a coloro che si trovano coinvolti nella stessa sua guerra.

Dal primo ciclo di Chemio terapia rossa, al primo di quella bianca. Dal taglio dei capelli, alle dolci parole per sua sorella Elisabetta che non l’ha mai abbandonata, così come il suo fidanzato Alessandro.

Carolina Marconia Verissimo

Credit: Verissimo – Canale 5

Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, domenica 26 settembre, Silvia Toffanin, la conduttrice, ha voluto che quei racconti e quella guerriera fossero ospiti nel suo salotto.

Nella lunga chiacchierata a cuore aperto, Carolina Marconi ha di nuovo affrontato e raccontato tutto, commuovendo il cuore di tantissimi telespettatori.

Si è lasciata andare in uno sfogo ed ha spiegato in che modalità ha scoperto di avere un tumore.

Lei e il suo fidanzato Alessandro, ha spiegato, sono insieme da 9 anni ed erano arrivati, ad inizio anno, alla decisione di allargare la propria famiglia e di coronare il loro amore con la nascita di un figlio.

Credit: Verissimo – Canale 5

Ci siamo fatti aiutare dalla fecondazione assistita, per questo ho fatto delle analisi. Non facevo la mammografia da diversi anni, con il Covid di mezzo. È venuto fuori un piccolo nodulo, oltre ad una protesi rotta; è risultato essere un tumore molto aggressivo. Per me è stato come un fulmine che mi ha trafitto lo stomaco.

Carolina ha dovuto accantonare il sogno di diventare mamma, almeno per il momento. Un trauma devastante che comunque non l’ha abbattuta. E tutti si augurano che un giorno, possa stringere un suo bambino tra le braccia.

