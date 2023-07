Carta stagnola sulla ringhiera del balcone: a cosa serve

Avete mai visto delle strisce di carta alluminio posizionate sulle ringhiere dei balconi? Ebbene non si tratta dell’idea stravagante di chi vorrebbe abbellire il proprio balcone, ma dietro si cela un motivo ben preciso.

Il motivo sta nel tentativo di allontanare i piccioni. Chi vive soprattutto in città è vittima molto spesso di piccioni che per abitudine si vanno a posizionare proprio sulla nostra ringhiera di casa. La conseguenza è ovviamente che i piccioni finiscono con il sporcare sia la ringhiera che il pavimento.

Fonte: web

Una soluzione semplice, economica ed efficace per allontanare i piccioni dalla nostra casa è rappresentata proprio dai fogli di carta alluminio. Questi se posizionati lungo l’inferriata del balcone fanno sì che i piccioni si allontanino. Il motivo? la luce che riflettono. I piccioni detestano il riflesso dei raggi solari perché li infastidisce moltissimo. Posizionando della carta alluminio che è un ottimo riflettente, ecco che questi volatili andranno via e non torneranno più.

Fonte: web

Occhio però a mantenere ben salde le strisce di alluminio magari fermandole con del nastro adesivo per evitare che il vento se le porti via.

Questa rappresenta senza dubbio un’idea efficace e vincente per dissuadere i piccioni. In alternativa alla carta stagnola in commercio si trovano anche dei nastri riflettenti ottimi per il nostro obiettivo.

Fonte: web

Per allontanare i piccioni possiamo poi adottare delle abitudini, come quella di non lasciare briciole sul balcone o ciotole con cibo di animali.

I piccioni poi non amano particolarmente i forti odori di spezie e se li avvertono potrebbero allontanarsi. Quindi riempire delle ciotoline da posizionare sul balcone con pepe, peperoncino o cannella può essere utile ed efficace per allontanare i piccioni dalla nostra casa.