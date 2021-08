Ricordate la bambina che sembra una bambola diventata famosa sul web? Ecco com' diventata oggi Aira Marie Brown a 12 anni

Tutti ricordano “The Living Doll“, la bambina che sembrava una bambola, diventata famosa all’età di 2 anni. Ma che fine ha fatto e com’è diventata oggi Aira Marie Brown?

Un viso da angelo, labbra carnose, capelli biondi e occhi azzurri. Per anni le sue foto hanno incantato il web, tanto che è diventata famosa in tutto il mondo come la bambina che sembra una bambola. Aveva soltanto due anni, quando iniziò a sfilare sulle passerelle e a conquistare le copertine delle riviste più famose. Oggi sono passati anni e Aira sta diventando una signorina!

Le ultime foto di Aira Marie Brown

I genitori della piccola l’hanno sempre sostenuta e spesso sono stati attaccati dal pubblico. A soli due anni la bellezza della piccola veniva accentuata con il make-up, le tinte per capelli e un’abbronzatura artificiale.

Spesso la concorrenza tra mamme porta le stesse ad esagerare e a rendere un incubo l’infanzia delle proprie figlie. Questo però, non sembra essere il caso della mini modella, che si è sempre detta felice della sua vita sulle passerelle. Sua madre, Megan M. Johnson Brown, l’ha sempre incoraggiata e sostenuta.

Oggi la bambina che sembra una bambola (è soprannominata anche Barbie vivente) ha 12 anni ed è multi milionaria. È stata incoronata la bambina più bella del mondo per diversi anni. Quando si trova sulle passerelle sembra esserci nata. È a suo agio e il pubblico rimane incantato dal suo stile. Ama essere fotografata ed è appassionata di moda sin da quando aveva soltanto due anni.

Oltre al suo talento, la bellezza di Aria ha sempre incantato le agenzie pubblicitarie e i brand infantili più famosi, che hanno fatto a lotta per averla come testimonial.

Insomma, sono passati molti anni da quando è diventata famosa e sembra proprio che Aira Marie Brown sia diventata ancora più bella e più famosa! E, come affermano molte testate giornalistiche, vive una vita da multi milionaria!