Nadinne Bruna, una nota modella di 32 anni molto conosciuta su Instagram, non ha passato dei bei momenti dopo aver deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per cambiare il colore dei suoi occhi. Dopo essersi spostata in Colombia per sottoporsi all’operazione, la modella ha vissuto momenti di paura.

L’intervento è costato circa $ 3.000 e il risultato è stato quello di avere protesi al silicone inserite nei suoi occhi. Il prezzo è stato scontato a patto che l’influencer sponsorizzasse il tutto sui social. Ma poco dopo l’intervento Nadinne ha iniziato ad avere seri problemi.

Dopo l’operazione, infatti, la vista della nota modella era costantemente sfocata a causa della pressione esercitata sul suo nervo ottico dall’impianto inserito. Inoltre, i suoi occhi sono stati rossi e doloranti per mesi. Dopo essere tornata nuovamente in Colombia per ripristinare il danno, l’influencer è stata costretta a consultare un medico a Miami.

Qui, l’oftalmologo Ranya Habash ha guidato un team di medici reclutato per rimuovere i pericolosi impianti inseriti negli occhi di Nadinne che ha subìto un intervento chirurgico salva-vista d’emergenza per curare il glaucoma ad entrambi gli occhi.

La nota modella perde la vista in seguito ad un intervento chirurgico: le parole di Nadinne

In seguito a ciò, la modella ha perso l’80% della vista nell’occhio destro e il 50% nell’occhio sinistro e dovrà affrontare le conseguenze dell’intervento per il resto della sua vita. Nadinne ha commentato la vicenda con queste parole:

Prima di questo intervento i miei occhi erano completamente sani […] Da quando ho avuto questo intervento ho avuto una visione offuscata. Per circa un anno i miei occhi erano costantemente rossi e pruriginosi.

E continuando con il suo racconto, Nadinne ha dichiarato:

Le mie pupille, non possono più adattarsi alla luce, quindi sono anche molto fotosensibile ora. Questo intervento ha completamente incasinato la mia vita.

Un episodio che ha avuto un impatto importante nella vita di Nadinne. La modella, infatti, ora non è più in grado di partecipare a servizi fotografici per la sua pagina Instagram proprio a causa dell’aspetto dei suoi occhi.