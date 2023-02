Probabilmente i fan dell’amore eterno storceranno il naso dinnanzi a questa teoria ma secondo un famoso esperto di terapia familiare cambiare partner ogni 5 anni è la chiave per essere felici in una storia d’amore.

A dichiararlo è Rafael Santandreu, ricercatore ed esperto di dinamiche familiari nel suo nuovo libro “Gli occhiali della felicità”. Secondo Santandreu le relazioni che durano più di 6 anni causano dipendenza emotiva , malattie mentali e comportamenti tossici.

Questo perché gli esseri umani non sono fatti per vivere in monogamia e la radice di tutti i problemi risiede proprio in questa impostazione caratteriale e genetica. “Viviamo l’amore sentimentale come qualcosa di innaturale e lo comprendiamo in modo malato, ecco perché funziona così male”– ha affermato.

Secondo lui il successo delle relazioni che durano parecchi anni è dovuto soltanto alla convinzione maschilista e retrograda che le donne siano proprietà degli uomini. Ecco perché la monogamia funziona ancora.

Liberarsi da questa convinzione sarebbe la chiave del successo per il genere femminile che oltre ad essere libere dall’oppressione, le renderebbe molto più indipendenti.

La ricerca ha dimostrato anche che saltare da una relazione all’altra influisce sul benessere emotivo, impedisce la formazione di legami affettivi sani e ostacola la ricerca del vero amore.

Quindi la soluzione è valutare per bene lo stato della relazione, se vi soddisfa, se il partner è ciò che fa al caso vostro. L’importante secondo l’esperto è essere fedeli e sinceri con noi stessi e avere il coraggio di capire quando una relazione non sta andando verso la direzione giusta.

Se notate che il vostro corteggiamento è monotono o presenta comportamenti tossici, potrebbe essere il momento di parlare con il tuo partner e prendere una decisione.

Suggerimenti da prendere in considerazione non dimenticandosi mai che la persone che è al vostro fianco deve trattarvi con rispetto valorizzarvi come essere umano e rendervi felice.