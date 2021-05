Come capire se lui ci tiene a te? I segnali da non sottovalutare!

Come capire se lui ci tiene a te? Stiamo uscendo con un nuovo ragazzo, a noi sembra che le cose vadano a gonfie vele, tutto sembra indicare che è davvero l’uomo giusto per noi. Ma siamo sicure di aver colto i segnali giusti o magari non è che ci stiamo solo illudendo?

Capire se lui è l’uomo giusto, se sta solo giocando con noi o se vuole fare le cose sul serio, comprendere che di fronte abbiamo davvero l’uomo giusto per noi non è facile. Vi aiutiamo noi con dei segnali da non sottovalutare mai!

Come capire se lui ci tiene a te

1. Sorride sempre: sorridiamo alle persone solo se ci piacciono, se lo fa spesso è perché avete occupato un posto significativo nel suo cuore.

2. Ti ascolta sempre: gli importa di te, ti ascolta, sa quello che gli racconti, non fa finta di stare a sentire. Anche se gli fai domande a distanza di tempo si ricorderà le tue parole.

3. Si ricorda sempre: ricorda molti fatti anche insignificanti del passato che magari gli hai raccontato una sola volta. Si ricorda del tuo compleanno e del primo appuntamento insieme.

4. Tiene conto della tua opinione: opinioni e punti di vista sono importanti, quando prendi delle decisioni è sempre pronto a sostenerti.

5. La tua felicità è la sua felicità: si preoccupa di quello che ti piace fare, vuole farti sentire sempre a tuo agio, quando stai male anche lui sta male con te.

6. Cerca di farti ridere: anche quando non se di buon umore cercherà sempre di risollevarti il morale per strapparti un sorriso. Farebbe di tutto per farlo ritornare sul tuo volto.

7. Rimane con te per molto tempo: anche se ha altri appuntamenti importanti, un viaggio di lavoro o deve vedere i suoi amici, coglie ogni occasione per stare con te, anche più di quanto potrebbe.

8. Vuole conoscerti: se ti ama, si prende cura di te e gli importa di te, vuole sapere tutto quello che di riguarda, chi sono i tuoi amici, le tue passioni, conoscere la tua famiglia.

9. Si prende del tempo per incontrarti: vuole sempre stare con te!

10. Ti tratta come una regina: è innamorato di te e per te farebbe di tutto. Si preoccupa e vorrebbe che tutto andasse bene. Sei la sua priorità.

11. Non guarda le altre ragazze: anche se ci sono molte mosche che gli ronzano intorno. A lui interessi solo tu!

12. Sei la prima che contatta: quando qualcosa di importante accade nella sua vita, allora siete la prima persona che lo saprà.

13. Usa sempre il noi: non usa più la prima persona singolare, ma quella plurale, perché ormai la vostra vita è da vivere rigorosamente insieme.

14. Ti coinvolge nei suoi piani: i suoi piani vi coinvolgono sempre, perché vuole creare un futuro con te.

15. Ti seduce ogni giorno: la passione è l’anima dell’amore!

16. Parla molto: ama parlare con te perché sa che lo ascolti attentamente!

17. Parla degli appuntamenti speciali che avete avuto insieme: se li ricorda tutti quanti!

18. Non sei mai un fastidio per lui: non sei mai un peso, perché ti ama veramente e lui è sempre felice di essere al tuo fianco.