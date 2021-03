Con la sua bellezza e con la sua voce ha incantato Sanremo, ma qui era soltanto una bambina. Avete capito di chi si tratta?

Occhioni giganti e sorriso smagliante. Sono queste le caratteristiche, oltre alla sua incredibile voce, che riconosciamo oggi ad Annalisa Scarrone. Caratteristiche che, a quanto pare, facevano parte di lei anche quando era soltanto una bambina. Anche lei, nel corso degli anni, ha voluto deliziare i propri fan pubblicando istantanee che riportano ai momenti più felici della sua infanzia.

Credit: naliannalisa – Instagram

Le due foto d’infanzia della meravigliosa Annalisa che abbiamo deciso di mostrarvi oggi, sono quelle che la cantante ha pubblicato nei giorni delle feste della mamma e del papà.

“Quella gnocca di mia mamma“. Queste le parole utilizzate per la foto pubblicata in occasione della festa della mamma. Annalisa appare nelle sue prime ore o primi giorni di vita in braccio alla donna più importante, colei che l’ha messa al mondo.

Molto tenera anche la foto che ha pubblicato, qualche settimana prima, in occasione della festa del papà. In questo scatto Annalisa è cresciuta ed proprio qui che è possibile riconoscere quei tratti che ha mantenuto anche oggi e che l’hanno portata ad essere una delle cantanti più belle e apprezzate dell’intero panorama musicale italiano.

La carriera di Annalisa Scarrone

Annalisa Scarrone, conosciuta da tutti con il suo solo nome di battesimo, è nata il 5 agosto del 1985 a Savona, in Liguria.

Diventa famosa nel 2011, con la sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi. Gara nella quale arriva seconda, ma che la vede trionfare con il premio assegnatole dalla critica.

Da quell’anno, è iniziata per lei una carriera di successi incredibili che l’hanno portata ad essere una delle cantautrici più amate in Italia e non solo.

Oltre a una miriade di riconoscimenti e premi accumulati nell’arco della sua meravigliosa carriera, Annalisa è ormai un habitué sul palco più prestigioso del nostro paese, quello del Festival di Sanremo.

Alla sua prima partecipazione nel 2013, con il suo brano “Scintille“, riesce ad ottenere un nono posto. Le va meglio tre anni più tardi, nel 2016, quando arriva quarta con la sua canzone “Il diluvio universale“. Undicesimo posto, invece, nel 2018, quando ha presentato il suo inedito dal titolo “Il mondo prima di te“.

Acclamatissima anche la sua interpretazione e la sua canzone nella 71esima edizione del Festival, conclusa ieri sera. Annalisa ha portato il brano “Dieci“, scritto in occasione del suo deciso anno di attività, piazzandosi in un eccellente settimo posto.