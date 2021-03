Festival di Sanremo: Orietta Berti colpisce ancora! Ecco cosa è successo all’amata cantante

Le (dis)avventure di Orietta Berti a Sanremo 2021 continuano. In collegamento oggi pomeriggio con Marco Liorni a Italia Sì, la cantante in gara alla 71esima edizione della kermesse canora ha svelato di essere incappata nell’ennesimo sfortunato episodio.

Orietta Berti: una settimana movimentata

Dopo essere stata inseguita e fermata dalle Forze dell’Ordine e avere rischiato di cadere dietro le quinte, Liorni ha chiesto all’artista se ci fossero state novità. Le è successo di tutto – ha constatato il presentatore -: inseguita dalla Polizia, poi salvata dietro al palco perché stava scivolando coi tacchi. Gli pare si stia divertendo parecchio.

Camera d’albergo trasformata in un lago

Orietta Berti ha confermato le impressioni di Marco Liorni. Questa settimana è volata e le ha riservato numerose soddisfazioni, diversi attestati di stima e di affetto da parte della stampa, dei musicisti e dei colleghi. Ieri, per concludere in “bellezza”, ha allagato la camera d’albergo.

A innescare l’episodio i fiori ricevuti sul palco del teatro Ariston. Le hanno donato il mazzo, non aveva un vaso e lo ha messo nel lavandino. Ha aperto l’acqua, poi se ne è momentaneamente andata e quando è tornata il corridoio era inondato. Per l’intera notte ha lavorato con gli asciugamani, per strizzarli e pulire un po’ il bagno. Era diventato un lago, non si finiva più.

Ore piccole

Ha fatto le ore piccole Orietta Berti, nuovamente coinvolta in una situazione vagamente assurda. Vedendo il bicchiere mezzo pieno (la metafora ha qui un suo perché…) la vicenda si è risolta nel migliore dei modi.

Orietta Berti: ritorno da protagonista

Anche se ha avuto modo di dormire poco, siamo certi che questa sera avrà ben pochi problemi ad andare in scena. Tornata al Festival della canzone italiana a 29 anni di distanza dall’ultima volta (era con Giorgio Faletti), ha già conquistato il secondo posto giovedì, nella serata delle cover, e ci terrà a ben figurare pure con Quando ti sei innamorato.