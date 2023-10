Coppia riceve una notizia sconvolgente dopo 10 anni di matrimonio e 3 figli: moglie e marito, travolti dalla critiche, decidono di restare insieme

Dopo 10 anni di matrimonio e ben 3 figli, scoprono di essere cugini: la decisione della coppia fa discutere in tutto il mondo

La storia di questa coppia ha già fatto il giro del mondo attraverso i social network. Celina Quinones, 37 anni e Joseph Quinones, 44 anni, vivono nel Colorado e sono sposati da diversi anni. Recentemente, una notizia inaspettata ha stravolto le loro vite.

Si sono conosciuti durante un festa di Halloween, tra loro è stato amore a prima vista. Infatti, non molto tempo dopo hanno deciso di sposarsi e di mettere su famiglia. Poi un giorno, Celina ha scoperto della possibilità di ricevere una grande eredità, la stessa notizia che ha ricevuto anche il marito. Così si sono sottoposti al test del Dna.

Abbiamo deciso di farlo insieme, io e io marito. È stato allora che ho scoperto qualcosa di davvero assurdo. Siamo cugini. Avevo la nausea, nella mia testa pensavo che avremmo dovuto divorziare.

Non è stato facile accettare la notizia, ma la coppia ha scelto di non mettere fine al loro grande amore. Hanno deciso di rimanere insieme, nonostante il legame di parentela.

È stato un momento cruciale per noi perché non dovresti stare con tuo cugino e non volevo dirlo, ma è andata così. Abbiamo scelto di essere trasparenti e di raccontare a tutti cosa ci è accaduto. Perché il nostro legame è più forte di qualsiasi cosa.

I due hanno condiviso la notizia su TikTok, ma si sono ritrovati travolti dalle critiche. Qualcuno li ha accusati di essere “persone malate” e di avere un rapporto “contro natura”. Ma a queste persone, moglie e marito hanno risposto che è facile giudicare da dietro una tastiera, senza indossare i loro panni. Si sono innamorati e sposati, hanno condiviso la vita per anni. La notizia è arrivata dopo 10 anni di matrimonio e 3 figli. Si amano e ora dovrebbero divorziare? I figli sono già nati, l’intimità è stata la stessa per 10 anni. Perché dovrebbero divorziare adesso? Qualcun altro è accorso in loro sostegno, condividendo il loro pensiero.