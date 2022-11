Tragedia di Halloween, circa 153 persone sono morte. Nella calca ha perso la vita anche un famoso cantante

Tragedia di Halloween, una strage avvenuta durante una festa, che ha portato al decesso di circa 153 persone. Tra queste, anche un famoso cantante. La conferma è arrivata poche ore fa.

I funzionari di Seul hanno chiesto alle famiglie di denunciare la scomparsa dei parenti, che erano presenti a Itaewon. Erano circa 100 mila le persone che si erano radunate per la festa notturna.

Verso le 22:40, questo l’orario riportato dalle testate giornalistiche, la folla è finita in un “vicolo stretto“. Per circa un’ora e mezza le persone sono rimaste bloccate e, senza riuscire a fuggire, hanno perso la vita soffocate. Alcuni notiziari parlano di “spinte tra la folla per un gioco”.

I testimoni hanno raccontato che le persone schiacciate dalla folla piangevano, cercavano buchi per respirare e gridavano, cercando disperatamente aiuto.

Le immagini e i video che si sono diffusi sul web, mostrano le persone a terra e i servizi di emergenza che cercano di raggiungerle e rianimarle.

C’era chi spingeva per uscire dal vicolo e chi per entrare.

Queste le parole di un residente che è riuscito a scappare e a ripararsi in un vicolo posto lateralmente.

Le persone hanno cercato di arrampicarsi sui muri, in cerca di salvezza. Immagini strazianti che hanno fatto il giro del mondo.

Tragedia di Halloween: Lee Ji Han ha perso la vita

Poche ore fa, è stata confermata anche la notizia della scomparsa di un famoso cantante. Si tratta di Lee Ji Han.

Un attore e cantante coreano, di soli 24 anni, noto per la seconda stagione di ‘Produce 101’.

La notizia si era inizialmente diffusa dopo alcuni post di addio pubblicati dai suoi colleghi. La conferma dall’agenzia di stampa è arrivata il successivo 30 ottobre.