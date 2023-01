Siamo tutti consapevoli che a volte sogniamo cose senza senso poiché l’origine dei sogni non è ancora nota con certezza. Una cosa che non possiamo negare è che a volte ci svegliamo con una rabbia irrazionale nei confronti del nostro partner poiché sogniamo che ci sia stato infedele. Ma cosa significa sognare che il tuo partner ti tradisce? Ecco svelato il mistero.

Quello che non sai è che molte persone affermano che a questo tipo di sogno dovrebbe essere prestata molta attenzione poiché i sogni rappresentano un modo in cui il nostro subconscio sta cercando di dirci qualcosa. Molte persone fanno spesso questo tipo di domande: è un segno?

Sono segni di possibile infedeltà? Le nostre paure e ansie si manifestano nei nostri sogni? Solo perché è successo per caso, devo stare attento? Cosa significa questo tipo di sogni? Sebbene non ci sia una risposta definitiva a queste domande, c’è da dire che i ricercatori dell’Università del Maryland concordano sul fatto che questi tipi di sogni sono associati a seri problemi di comunicazione con il proprio partner.

Lauri Loewenberg è un esperto analista e ricercatore sulla funzione e la natura dei sogni. Lo scienziato sottolinea che i sogni di infedeltà raramente sono un prodotto o un segno di circostanze della vita reale. Perché questo è un sogno ricorrente per la maggior parte delle coppie? Ha senso? Certo, il problema è che ti senti come se non avessi il tempo e l’attenzione di cui hai bisogno: queste cose accadono anche nelle relazioni più sane.

Non ci sentiamo molto bene, quindi troviamo il modo di esprimerlo e utilizziamo terze parti per apparire sulla scena e ricordarci le nostre paure e ansie.

La cosa buona di questo studio è che questo tipo di sogno può risultare un campanello d’allarme per aprire la porta alla conversazione invece di denunciare un’infedeltà fittizia. Tutto ciò può aiutare a risolvere qualsiasi tipo di problema coniugale.