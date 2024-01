Donna acquista un abito antico e trova un messaggio segreto

Il messaggio segreto di una donna scoperto in un vecchio abito dell'Ottocento. È riuscita a decifrarlo dopo quasi dieci anni

Questa storia negli ultimi giorni è diventata virale sui social network. Racconta di una donna di nome Sara Rivers-Cofield che ha comprato un abito dell’epoca vittoriana ben conservato e che ha fatto una scoperta incredibile in una taschina segreta.

La donna ha comprato quello che apparentemente sembrava un normale abito d’epoca vittoriana da un antiquario del Maine. Appassionata di archeologia e collezionista, ha esaminato quel vestito e ha scoperto qualcosa di incredibile in una tasca nascosta. Nella gonna c’era una palla di carta accartocciata, formata da due biglietti scritti in modo incomprensibile. Un messaggio in codice?

Per decifrare quel messaggio, la donna ha impiegato quasi 10 anni.

Il racconto incredibile della donna

Era nascosto in una tasca segreta cucita in un punto della gonna difficile da raggiungere, a cui si poteva accedere solo attraverso un’apertura poco appariscente della sopraggonna. L’apertura della tasca è completamente nascosta dalla sopraggonna, nel senso che bisogna sollevare la seta drappeggiata e scoprire la sottogonna di cotone per arrivare alla tasca. L’abito risale alla seconda metà dell’Ottocento e nella fodera del corpetto c’è l’etichetta di carta con sopra il nome Bennet scritto a mano.

Grazie all’aiuto di vari esperti di codici e professionisti, è riuscita a tradurre quel messaggio, scritto il 27 maggio del 1888.

I messaggi erano scritti in un codice telegrafico utilizzato alla fine dell’ottocento dall’US Army Signal Service per comunicare previsioni meteorologiche per un certo numero di stazioni americane e canadesi nel modo più sintetico possibile. Bismark rappresentava il nome della stazione, territorio del Dakota. Omit, la temperatura dell’aria 56°F . Leafage, punto di rugiada 32°F, orario di osservazione 22: 00. Buck, stato meteorologico sereno, precipitazioni nessuna, direzione del vento nord. Buck, velocità del vento 12mph, tramonto sereno.

Uno degli esperti è riuscito a tradurre il messaggio, tuttavia ci sono ancora molti punti interrogativi. Chi era la signora Bennet e perché indossava quel vestito? E soprattutto perché aveva quel messaggio meteorologico nascosto in una tasca segreta del suo vestito?