Questa è la storia di una promoter inglese di 49, che si chiama Lisa. E che ha voluto raccontare la sua storia nella speranza di risolvere la questione che la tiene sveglia di notte. Questa donna con lipoedema soffre terribilmente. Non solo per il suo grave problema di salute per il quale non riesce a trovare con i medici una soluzione. Ma anche perché ha paura di non riuscire a trovare nessuno che la accetti così com’è.

Lisa Muckle ha 49 anni, vive a Redditch, Worcestershire, in Inghilterra. E da anni prova tutto quello che c’è da provare per dimagrire. È sempre a dieta, fa sempre esercizio fisico e prenota trattamenti anche molto costosi in istituti. Ma non riesce a dimagrire su gambe, fianchi, sedere e piedi.

Purtroppo, infatti, Lisa soffre di lipoedema, una patologia che la porta a ingrassare proprio in questi punti. Si tratta di lipoedema associato a linfoedema, due condizioni con cui convive da 11 anni. Si è rrivolta a tutti per risolvere il problema ma non è facile.

Al Sun ha raccontato:

Per me la chirurgia è fondamentale: pagherò l’intervento ai piedi con i soldi del divorzio. Vendo spazi pubblicitari e non sono presentabile in quel modo. Lo vedo come mi guardano le persone, con disprezzo. E so anche cosa pensano: ‘Quella è una pigra cicciona, avida e mangiona’ e io vorrei urlare a tutti la verità.

La donna è single e secondo lei il suo aspetto, oltre a ostacolarla sul lavoro, le impedisce anche di farsi una vita amorosa.

Donna con lipoedema vuole che tutti conoscano la sua situazione

Lisa Muckle ha deciso di raccontare la sua storia perché molte persone vivono questa condizione con le sue stesse angosce: ha passato tutta la vita a dieta, a contare le calorie, a cercare di perdere peso, ma non ci è mai riuscita. E spera che la chirurgia possa aiutarla, per cambiare la sua vita.

Oltre al lato estetico, questa malattia comporta dolori a piedi e arti e le medicine date finora non funzionano più. A volte sente così tanto male da volersi amputare le gambe. Vuole una vita migliore e sta cercando di averla. E noi le auguriamo di riuscirci.