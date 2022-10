Donna va dal dottore lamentandosi del prurito alla gola, ma quando scopre cosa c’è nel suo corpo rimane scioccata

Il caso del verme che viveva in una delle tonsille è diventata una storia virale

Molte persone sono costrette ad andare dal medico quando iniziano a sentirsi male, ma la vicenda del verme che viveva in una delle tonsille di una donna è diventata così strana e bizzarra che sta facendo il giro del web, diventando dunque virale. Quando la donna si è recata dal dottore in seguito ad un forte prurito alla gola non poteva credere a ciò che era successo nel suo corpo.

Come già anticipato, questa bizzarra vicenda inizia quando una donna ha iniziato a sentirsi male per un eccessivo prurito alla gola. Il fastidio era talmente forte che, sotto suggerimento del medico, è stata costretta a recarsi in ospedale. Qui gli specialisti hanno trovato qualcosa di spaventoso.

I medici hanno infatti trovato nelle tonsille della donna un verme lungo qualche centimetro. Inutile dire che in seguito a tale scoperta tutti sono rimasti senza parole. La donna ha confessato di aver mangiato sushi prima di sentire il forte prurito alla gola.

Fortunatamente tutto è andato per il meglio. In seguito a questa spaventosa scoperta i medici hanno ucciso il verme che si era impiantato nella gola della donna tramite una specifica tecnica. Questa storia deve essere un avvertimento per molte persone: dal momento che i parassiti possono trovarsi nella carne e nel pesce crudi, è opportuno fare molta attenzione.

Pertanto, bisogna ricordare di non mangiare mai cibi di dubbia origine, evitate i cosiddetti ‘cibi di strada’, dal momento che possono nuocere gravemente alla vostra salute. E se avete un’immunità bassa, evitate di sovraccaricarla di lavoro, poiché qualsiasi problema può essere fatale.

Come già anticipato, la storia di questa donna ha fatto il giro del web facendo rimanere l’intero popolo della rete senza parole. Fortunatamente tutto è andato per il meglio. Siamo sicuri che ora la paziente farà più attenzione e ci penserà su prima di mangiare pesce o carne crudi.