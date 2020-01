Donne. Noi, moderne Wonder Woman Mamme, mogli, amanti, donne: noi siamo le moderne Wonder Woman

Indipendente, fortissima e di una bellezza immortale: lei è Wonder Woman, la protagonista femminile di DC Comics.

Una donna così, non l’avevamo vista mai. Non è un caso infatti che il suo ideatore William Moultom Marston sia un teorico femminista. La sua idea? Quella di valorizzare le qualità delle donne attraverso un personaggio femminile con tutta la forza di Superman e il fascino di una donna bella e brava.

E noi in tutto questo, che ruolo ricopriamo?

Wonder Woman, noi come lei

Il personaggio femminile dell’universo Comics fu creata nel 1941 da William Moultom Marston e a quei tempi la sua annunciazione fece scalpore, fino a quel momento infatti solo uomini muscolosi erano destinati a diventare supereroi, le donne invece venivano salvate.

E invece un giorno ecco apparire sui fumetti una donna formidabile che nasconda in sé poteri incredibili tra cui velocità, invulnerabilità, forza e resistenza sovrumane. Una donna cos’ non poteva non diventare un mito, ma che c’entriamo noi con lei?

Noi, Wonder Woman moderne

Il lavoro, gli impegni professionali e quelli personali, la casa da accudire, i figli da crescere e l’amore da coltivare: non siamo forse anche noi, nella nostra quotidianità delle Wonder Woman? Del resto questo mito femminile ha svasato del tutto o quasi, la perenne condizione di sottomissione e debolezza a cui le donne sono state sottoposte per anni.

Negli anni ’40, Wonder Woman rappresentava l’eccezione, una donna straordinaria a cui l’universo femminile poteva ispirarsi per evolvere la società dominata dallo stereotipo del maschio alfa. Oggi ci ritroviamo esattamente in quella straordinarietà raccontata da quel personaggio tra giornate che sembrano non finire mai dove l’unico desiderio è di avere più tempo.

Siamo tutte un po’ Wonder Woman

Se il personaggio di Wonder Womand fosse stato creato oggi, probabilmente il suo nemico più grande sarebbe stato il tempo, un mostro troppo grande da distruggere. Eppure noi donne ce la facciamo sempre, nonostante l’emancipazione e la parità dei sessi la responsabilità di accudire casa e famiglia, di lavorare ed essere sempre belle resta un peso che portiamo sulla testa.

Ma ce la facciamo sempre, anche se non seguiamo gli stereotipi imposti della società: siamo intelligenti, acculturante, siamo delle professioniste e delle amanti impeccabili e siamo sempre bellissime. Dobbiamo soltanto ricordarci che noi, a differenza della protagonista femminile di DC Comics non abbiamo i super poteri e ogni tanto dovremmo fermarci, respirare e prenderci un po’ di tempo per noi.