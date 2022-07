Dopo che fu definita la sposa più “brutta” del mondo ha deciso di cambiare aspetto e oggi sarebbe irriconoscibile

Probabilmente ricorderete una donna che è diventata famosa nel 2011. Quando ha deciso di sposarsi è finita per diventare uno degli argomenti più discussi sui social per via del suo aspetto. Dagli utenti, infatti, è stata considerata come la sposa più ‘brutta’ del mondo. Oggi avrebbe deciso di cambiare aspetto ed sarebbe irriconoscibile.

Ha trovato l’amore della sua vita e ha deciso di celebrare la cerimonia del suo matrimonio e durante la registrazione delle foto postate sui social network, la sua immagine ha iniziato diventare virale, venendo associata dal mondo del web alla sposa più ‘brutta’ del mondo.

Questa storia, che ha finito per commuovere molte persone, soprattutto perché queste ultime ritenevano improprio il soprannome messo contro di lei per via del suo aspetto, ha finito per prendere nuove direzioni dopo anni. La donna è finita nuovamente al centro delle principali pagine di cronaca rosa. Scopriamo insieme il motivo.

Dieci anni dopo la foto che finì per diventare virale e farla conoscere in tutto il mondo per via del suo aspetto, sono emersi nuovi record che mostrano una donna completamente diversa da quella che tutti conoscevano. Dopo la cerimonia, infatti, la sposa avrebbe deciso di prendersi cura della sua forma fisica.

Perdendo molti chili la sposa sarebbe finita per tornare virale pubblicando sui social una foto che mostrava il suo prima e dopo. Attualmente è ancora sposata con quel ragazzo che l’ha accettata così com’era ma avrebbe deciso di cambiare per il bene della sua salute e di dedicarsi ancora di più al suo matrimonio.

La commovente storia di questa donna solleva molto la questione di come i modelli sociali stiano causando sempre più vari problemi psicologici. Nella nostra società, purtroppo, alcuni standard di bellezza sono imposti dalle persone. Ciò accade soprattutto sui social network dove la gente viene giudicata quando non ha uno standard di bellezza considerato dagli altri bello.