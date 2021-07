Affrontare il caldo d’estate non è semplice. Chi ne soffre si ingegna e trova delle soluzioni per combatterlo. Tra queste, quelle più gettonate sono senza dubbio l’utilizzo dei climatizzatori e dei ventilatori. Nonostante quest’ultimo si presenta come l’alternativa ideale al climatizzatore, soprattutto per quanto riguarda i costi, gli esperti ci dicono che dormire con il ventilare acceso di notte non è affatto una buona idea.

Se siete frequenti addormentarvi con il ventilatore acceso, questo articolo potrebbe cambiare le vostre abitudini. Pare infatti che dormire con il ventilatore acceso non sia affatto una buona idea, soprattutto se siamo soliti utilizzarlo di notte.

Dormire con il ventilatore acceso non è una buona idea: le parole del Ministero della Salute

A fare chiarezza riguardo i motivi per cui è sconsigliato dormire con il ventilatore è il Ministero della Salute che si è espresso a riguardo con queste parole:

I ventilatori meccanici accelerano soltanto il movimento dell’aria ma non abbassano la temperatura ambientale. In questo modo la temperatura percepita diminuisce e, pur dando sollievo, i ventilatori stimolano la sudorazione e aumentano il rischio di disidratazione, se la persona esposta non assume contemporaneamente grandi quantità di liquidi.

Se poi le temperature superano i 32°, il Ministero della Salute consiglia di evitare del tutto il suo utilizzo in quanto non contribuisce a combattere il caldo:

In particolare, quando la temperatura interna supera i 32°C, l’uso del ventilatore è sconsigliato perché non è efficace per combattere gli effetti del caldo e può avere effetti negativi aumentando la disidratazione.

Un altro aspetto da valutare per quanto riguarda il ventilatore è lo spostamento di polveri e allergeni. Questi sono pericolosi soprattutto per le persone allergiche. Dunque si consiglia di tenere l’aria della stanza il più pulita possibile, soprattutto se tale strumento viene utilizzato di notte.

Dunque gli esperti ci suggeriscono i motivi per cui si sconsiglia di dormire con il ventilatore acceso, soprattutto di notte. Se però non potete farne a meno, vi consigliamo di posizionarlo ad un’apposita distanza attivando l’opzione di rotazione in modo da abbassare tutti i rischi che esso comporta.