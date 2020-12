Non hai tempo o voglia di cucinare: che problema c’è? Ordini una gustosa margherita (o ciò che preferisci!) e hai già pronta la tua cena! Dopo essertela gustata, resta da gettare il cartone della pizza, ma ti sei mai chiesto in quale cassonetto? In apparenza un quesito banale. E invece in tanti sbagliano perché, secondo i dati pubblicati, la raccolta differenziata in Italia la si fa male.

Cartone pizza: un errore tipico

Da questo punto di vista siamo ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei. Gestire i rifiuti è un tema piuttosto complesso, che impone ai cittadini un po’ di coscienza civica, spesso la grande assente. Se l’obiettivo nazionale era di arrivare al 65 per cento di raccolta indifferenziata entro il 31 dicembre 2012, in realtà al 2018 i rifiuti urbani differenziati costituiscono il 58 per totale.

7 Regioni ‘promosse’

Bisogna poi effettuare una distinzione da Regione a Regione. Al Nord i risultati superano ampiamente la media e talvolta pure il 65 per cento. Al Sud i numeri sono meno convincenti, anche se la Sardegna, sesta classificata a quota 67%, ispira fiducia. Nel complesso appena 7 Regioni hanno raggiunto il target prefissato, davvero troppo poco…

Proviamo ora a vederci più chiaro per quanto riguarda la pizza: dove va smaltito il cartone? Carta, organico o indifferenziata? Se fermassimo un passante per strada probabilmente risponderebbe indifferenziata. E invece no.

Mai dimenticare di spezzarlo!

Anche se il cartone è unto e sporco risulta un materiale assolutamente riciclabile, pertanto da destinare nell’organico, non prima di averlo spezzato per favorire il processo di compostaggio. Anziché finire in un inceneritore inquinando l’ambiente, avrà così una seconda vita.

Cartone pizza: ridurre da volume

Altrimenti, qualora il cartone della pizza sia pulito e senza residui di macchie di unto o cibo è il caso di buttarlo nella carta, come una normale scatola d’imballaggio. Inoltre, andrebbe tenuto a mente di ridurre sempre il volume della scatole, e solo poi gettate.