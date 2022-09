Due donne scoprono di essere sorelle grazie al lavoro: la storia di Shari Ritchkin e Tammy Holloway

Pensavano di condividere solamente la passione per il volo, in realtà Shari e Tammy condividevano molto di più

La storia di Shari Ritchkin e Tammy Holloway ha davvero dell’incredibile e nel corso delle ultime ore sta facendo il giro del web, diventando virale. Per anni queste due donne pensavano solamente di essere delle semplici colleghe, anche se quello che le legava non era soltanto il lavoro. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Per molti anni si sono incrociate sul posto di lavoro senza nemmeno conoscersi, mai pensando di essere sorelle. Eppure ciò è accaduto a Shari Ritchkin e Tammy Holloway che oltre a condividere il lavoro e la passione per il volo, condivideranno in realtà molto di più.

Shari e Tammy sono due donne statunitensi che si sono rese protagoniste di una storia a dir poco incredibile. Le due sorelle sono state separate poco dopo la nascita, dal momento che Shari è stata data in adozione tre giorni dopo che è nata. Nel corso degli anni entrambe hanno maturato la grande passione per il volo tanto da decidere di fare di questo amore un vero e proprio lavoro.

Entrambe, infatti, sono diventate pilote anche se di due compagnie aeree diverse. Ciò le ha portate ad incontrarsi spesso sul posto di lavoro, mai sapendo che in realtà erano sorelle. La scoperta è avvenuta grazie ad un amico di famiglia che ha rivelato a Shari:

Un amico mi ha chiamato e mi ha detto non ci crederai ma tu hai una sorella e vive a Los Angeles.

Dopo questa rivelazione la donna ha iniziato le indagini per poi giungere alla sorprendente scoperta. La sorella di Shari è anche lei una pilota di aerei e sono molte le occasioni in cui le due donne si sono incontrare sul posto di lavoro.

Oggi Shari e Tammy si sono ricongiunte ed hanno dichiarato: