Suzy e Donna Garrett sono le prime donne a pilotare un aereo di linea, lavorano per la SkyWest

Due donne per la prima volta hanno pilotato insieme un aereo. Protagoniste di questo fantastico evento sono Suzy e Donna Garrett, mamma di 56 anni e figlia di 26 anni. Suzy Garrett lavora per la SkyWest ormai da anni ed è stata la prima donna assunta dalla compagnia aerea.

Suzy Garrett e Donna Garrett fanno la storia nei cieli. Per la prima volta nella storia dell’aviazione si verifica un evento del genere, mamma e figlia che pilotano un aereo insieme. D’altronde si tratta di una passione di famiglia. Infatti anche papà Doug e suo figlio Mark sono piloti come loro.

Suzy Garret con queste parole ha espresso l’amore per la sua passione in un post sul blog della compagnia aerea in cui lavora:

Amiamo il nostro lavoro, senza dubbio. Una passione così non si vede tutti i giorni!. Nessuno dei miei figli ha mai pensato di diventare pilota, ma quando si sono guardati intorno per cercare lavoro, hanno preferito fare ciò che facciamo io e mio marito, visto quanto siamo felici nel farlo.

La figlia di Suzy e Doug, Donna, ha scelto di seguire la stessa strada dei suoi genitori, così come l’altro figlio Mark. Lei stessa ha deciso di guidare gli aerei per guardare la vita con gli stessi occhi dei suoi genitori e ammette di non aver mai avuto paura di volare:

Questa professione mi ha permesso di vedere il mondo e vivere la vita dei miei genitori.



La 26enne sembra essere anche molto famosa sui social. Infatti ha un profilo Instagram tramite il quale condivide i suoi viaggi e la sua passione per l’aviazione con tutti i suoi fan. La giovane, infatti, sembra sapere benissimo anche come usare i social per farsi conoscere.

Suzy Garrett si ritiene una ragazza molto fortunata ad avere un lavoro del genere. Fiera di essere pilota come i suoi genitori, la ragazza ci ha raccontato della sua professione in aereo con grande entusiasmo:

Sono molto grata di avere un lavoro del genere. I turni di lavoro sono flessibili e questo è un vantaggio, soprattutto quando si ha una famiglia. Si guadagna bene e non ci si stressa troppo, con la possibilità di fare carriera e viaggiare continuamente



La giovane sembra essere la ragazza perfetta che tutti sognano di avere accanto.