La storia di questi due fratelli ha commosso il web attraverso i social network. In tutto il mondo ci sono situazioni sotto il tetto di una famiglia, che nessuno può immaginare e, la maggior parte delle volte, coloro che ne soffrono di più sono i bambini.

Jordan Benewiat e Jarred Benewiat sono una sorella e un fratello cresciuti con una madre alcolizzata. La donna non riusciva a controllarsi, spesso i due bambini la vedevano cambiare stato d’animo, rimanevano senza cibo o non la vedevano tornare da loro.

Diventati abbastanza grandi, hanno iniziato a preoccuparsi ogni giorno di quello che sarebbe potuto accadere dentro quella casa. Hanno imparato a contare l’una sull’altro e a capire come cavarsela da soli. Poi, un giorno, grazie all’arrivo di un angelo, la loro vita è cambiata per sempre.

La mamma dei due fratelli ha iniziato a frequentare un ragazzo di nome Steven Benewiat. È stato proprio lui a rendersi conto del grande problema della donna, quando ha iniziato a frequentare la casa e dopo aver conosciuto i suoi bambini.

Ha cercato di aiutarla e di farle capire che la sua dipendenza faceva soffrire la famiglia, ma era più forte di lei. Così un giorno, stanco di vedere gli occhi tristi di quei due minori, ha chiamato le autorità.

I due fratelli sono stati affidati agli assistenti sociali, che si sono occupati di cercare loro una famiglia. Quando Steven ha capito che c’era la possibilità che li separassero, ha fatto di tutto per adottarli.

Non è stato facile, non aveva parentela con loro ed era un ragazzo solo che stava diventando un uomo. È riuscito ad ottenere un adozione momentanea, perché non riuscivano a trovare una famiglia per i due bambini. Tre anni dopo, il giudice gli permesso di adottarli legalmente, ormai erano una famiglia.

La madre non è mai riuscita a curarsi, nonostante i due ragazzi, oggi diventati grandi, abbiano provato ad aiutarla in ogni modo. Jordan, il maschio, ha raccontato in un’intervista: