Eroina a soli 5 anni, Pryia ha salvato la vita della madre "Aiuto, mamma è sul pavimento!" La telefonata disperata di una bimba di 5 anni. Ecco cosa era accaduto in quella casa..

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, è accaduta pochi giorni fa a Cork, in Irlanda, dove una bimba di soli cinque anni, chiamata Pryia, è riuscita a salvare la vita della mamma. Ormai è considerata da tutti una vera e proprio eroina, ma lei è soddisfatta di ciò che è riuscita a fare.

Tutti sono rimasti a bocca aperta da ciò che è accaduto in quell’abitazione, poiché la situazione si sarebbe potuta trasformare in tragedia, se la piccola non fosse intervenuta in fretta.

In base al racconto che hanno fatto i media, la mamma chiamata Mary Constant, era a casa con il secondo figlio che è un neonato e con la piccola Pryia.

Era seduta sul tavolo a prendere il suo thé, non aveva nulla di strano e tutto sembrava proprio come tutti gli altri giorni. All’improvviso, però, la giovane mamma è svenuta a terra.

Pryia aveva imparato da poco a fare le video chiamate con il suo Ipad e per questo, quando ha capito che la madre non si sarebbe rialzata ha deciso di chiamare il papà e di raccontare ciò che è era appena accaduto.

“Stava piangendo e diceva che la mamma era svenuta a terra mentre stava prendendo il suo thé. Le ho chiesto cosa intendesse e lei continuava a ripetere che la mamma era sul pavimento e non riusciva a rialzarsi.

Solo quando ha girato il telefono in modo che potessi vederla, ho capito che era grave.” Ha raccontato l’uomo ai media. In realtà, Mary era stata colpita da un ictus ed i medici sono riusciti a salvarla solo grazie all’intervento della figlia.

Il papà è riuscito ad allertare subito i soccorsi, che sono arrivati all’abitazione immediatamente e sono riusciti a salvare la vita della donna.

E’ stata proprio Pryia infatti a farli entrare ed ora è considerata da tutti una vera e propria eroina. Una vicenda davvero singolare, che ha sciolto i cuori di tantissime persone. E’ meraviglioso sapere che Mary ora è sana e salva!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Sconosciuta salva la vita della figlia di Hannah, che stava per soffocare