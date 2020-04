Le frasi più belle da dedicare Frasi bellissime, quali sono le più popolari da dedicare alle persone che amiamo? Ecco una serie di idee per voi

Frasi belle da dedicare alla persona amata, agli amici, ai figli, ai genitori. A tutti coloro che si portano nel cuore. Possiamo inviare splendidi messaggi d’amore, d’affetto, d’amicizia tramite i programmi di messaggistica. Oppure tornare a scrivere lettere a mano.

Ci sono tante frasi che nascono dal cuore e che esprimono un desiderio profondo di comunicare messaggi importanti alle persone che occupano un posto importante nella nostra vita. Ma ci sono momenti in cui non riusciamo ad esprimere a parole quello che proviamo dentro. Ed ecco che allora le frasi di autori famosi possono venire in nostro soccorso. Sempre e in ogni occasione.

Ecco che allora oggi vogliamo darvi una mano per poter esprimere quello che provate nel cuore con frasi da dedicare alla persona amata o frasi per celebrare l’amicizia. Per ogni momento della vita, c’è l’aforisma migliore che possa esprimere quello che vorreste dire a parole ma non riuscite a dire. Siete pronti a fare un viaggio nelle frasi più belle mai pronunciate da persona umana?

Frasi belle brevi

“Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle” (Madre Teresa di Calcutta)

“L’unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla” (Henry Ford)

“Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso” (Lev Tolstoj)

“Le cose non cambiano: siamo noi che cambiamo” (Henry David Thoreau)

“Supera te stesso e supererari il mondo” (Agostino d’Ippona)

“Il segreto per andare avanti è iniziare” (Mark Twain)

“Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso” (Socrate)

“Noi diventiamo ciò che pensiamo” (Earl Nightingale)

“Non c’è più grande follia di non averne” (Emile Zola)

“L’amore consiste nell’essere cretini insieme” (Paul Valéry)

“Più piccola è la mente più grande è la presunzione” (Esopo)

“La logica ti porterà dalla A alla B. L’immaginazione ti porterà ovunque” (Albert Einstein)

“Credere di potere è essere già a metà strada” (Theodore Roosevelt)

“L’unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla” (Socrate)

“Parla piano, se parli d’amore” (William Shakespeare)

“Non amare chi ti tratta come se fossi ordinario” (Oscar Wilde)

“Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle” (Les Brown)

Frasi belle in inglese

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better”.

“Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Fallisci ancora. Fallisci meglio”

(Samuel Beckett)

“If you can dream it, you can do it”

“Se puoi sognarlo, puoi farlo”

(Walt Disney)

“If opportunity doesn’t knock, build a door”

“Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta”

(Milton Berle)

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart”

“Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore”

(Helen Keller)

“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito”

“Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara”

(Dalai Lama)

“The power of imagination makes us infinite”

“Il potere dell’immaginazione ci rende infiniti”

(John Muir)

“Thinking is difficult, that’s why most people judge”.

“Pensare è difficile. Per questo la maggior parte della gente giudica”

(Carl Gustav Jung)

“I am thankful for all of those who said no to me. It’s because of them I’m doing it myself”

“Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no. È grazie a loro se sono quel che sono”

(Albert Einstein)

“The higher we soar the smaller we appear to those who cannot fly”

“Quanto più in alto ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a coloro che non possono volare”

(Friedrich Nietzsche)

“If I cannot do great things, I can do small things in a great way”

“Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un modo fantastico”

(Martin Luther King Jr.)

“No one is more of a slave than he who thinks himself free without being so”

“Nessuno è più schiavo di colui che crede di essere libero senza esserlo”

(Johann Wolfgang von Goethe)

“He that is good for making excuses is seldom good for anything else”

“Chi è bravo a inventare scuse difficilmente è bravo in qualcos’altro”

(Benjamin Franklin)

Frasi belle da dire alla persona amata

“Siamo angeli con un’ala sola, solo restando abbracciati possiamo volare” (Luciano De Crescenzo)

“Se tu non mi ami, non importa, sono in grado di amare per tutti e due” (Ernest Hemingway)

“E sto abbracciato a te senza chiederti nulla, per timore che non sia vero che tu vivi e mi ami. E sto abbracciato a te senza guardare e senza toccarti. Non debba mai scoprire con domande, con carezze, quella solitudine immensa d’amarti solo io” (Pedro Salinas)

“Per un istante le nostre vite si sono incontrate..le nostre anime si sono sfiorate” (Oscar Wilde)

“Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l’uno come lo specchio dell’altro, e riflettendoci l’uno nello specchio dell’altro, vediamo l’infinito” (Leo Buscaglia)

“Quando si ama, tutti i piccoli sospetti diventano paure. E quando le paure diventano più grandi, è segno che l’amore sta crescendo” (Romano Battaglia)

“Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso” (Gabriel Garcia Marquez)

“Lascia che te lo dica oggi quanto ti voglio bene, quanto tu sei stato sempre per me , come hai arricchito la mia vita. Tu non puoi misurare ciò che significhi. Significa la sorgente in un deserto, l’albero fiorito in un terreno selvaggio. A te solo debbo che il mio cuore non sia inaridito, che sia rimasto in me un punto accessibile alla grazia” (Hermann Hesse)

“Potrei anche dire che l’amore è come l’alcool. Lo provi una volta, ti fa girare la testa, ne vuoi ancora e ancora. Ti fa sentire male, tanto male che dirai di non voler provare mai più. Ma poi, al prossimo bicchiere ci ricascherai. E non dirai di no” (Charles Bukowski)

“L’amore? Toglietemi pure tutto, l’oscar, il denaro, la casa, ma l’amore no, non portatemelo via: l’amore è pioggia e vento, è sole e stella.L’amore è respiro e, lo so, lo so, è veleno. Certe sere mi dico: Anna apri l’occhio, questa è la cotta che ti manda al creatore. Perché, vedi, lo ammetto ho un carattere eccessivo e smodato. Non mi so frenare, ogni volta che amo mi impegolo fino ai capelli. Sapessi che strazio, poi uscirne vivi, che tragedia scappare! E una mattina ti svegli nel letto e non hai più sangue. Ma poi ricomincia ed è meraviglioso” (Anna Magnani)

“Non ha confini il coraggio che nasce dall’amore e per amore si realizza. Non tiene conto di alcun pericolo. Non ascolta nessuna forma di raziocinio. Pretende di muovere le montagne e spesso le muove” (Oriana Fallaci)

“L’amore non è grande né piccolo: è soltanto amore. Non si può misurare un sentimento come si misura una strada. Se lo farai, comincerai a fare paragoni con ciò che ti è stato raccontato, o con ciò che ti aspetti di incontrare. E così ti ritroverai sempre ad ascoltare una storia, invece di percorrere il tuo vero cammino” (Paulo Coelho)

“Quando la solitudine ti spezza il cuore non star lì a contare gli errori, non aspettare che l’amore torni, non sprecare il tuo tempo, non perderti nel pianto” (Stendhal)

“L’amore è cercare ciò di cui siamo privi” (Aristotele)

Frasi belle sull’amicizia

“Dite che gli amici nel bisogno sono rari? Al contrario! Non appena si è stretta amicizia con uno, ecco che si trova subito nel bisogno e vorrebbe farsi prestare del denaro” (Arthur Schopenhauer)

“L’unico modo per avere un amico è esserlo” (Ralph Waldo Emerson)

“Uno dei benefici dell’amicizia è di sapere a chi confidare un segreto” (Alessandro Manzoni)

“In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici” (William Shakespeare)

“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico” (Albert Camus)

“Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino” (Marlene Dietrich)

“L’amicizia con se stessi è la più importante perché senza di essa non si può essere amici con nessun altro nel mondo” (Eleanor Roosevelt)

“Ho fatto di te il mio amico e ora, per me, sei unico al mondo” (Antoine de Saint-Exupéry)

“Ti puoi fare più amici in due mesi mostrandoti interessato agli altri che in due anni cercando di fare in modo che gli altri si interessino a te” (Dale Carnegie)

“Non cercare l’amico per ammazzare il tempo; cercalo per vivere le tue ore al massimo” (Khalil Gibran)

“Non dovresti mai giudicare le persone in base alle loro frequentazioni: Giuda, ad esempio, ha avuto amici irreprensibili” (Paul Verlaine)

“Buoni amici, buoni libri e una coscienza tranquilla: questa è la vita ideale” (Mark Twain)

“L’amicizia di una sola persona intelligente vale più di quella di tutti gli altri messi insieme” (Democrito)

“Noi siamo tutti viaggiatori in questo mondo selvaggio, è il meglio che possiamo trovare nei nostri viaggi è un amico onesto” (Robert Louis Stevenson)

“Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico” (Oscar Wilde)

“Non dare mai spiegazioni: i tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici non ci crederanno comunque” (Elbert Hubbard)

“L’amicizia consiste nel dimenticare ciò che uno dà, e nel ricordare ciò che uno riceve” (Alexandre Dumas)

“L’amicizia è una nave abbastanza grande per portare due persone quando si naviga in acque tranquille, ma riservata ad una sola quando il mare si fa agitato” (Ambrose Bierce)

Frasi di canzoni

“Non dimenticare la tua storia, conosci il tuo destino. Nell’abbondanza d’acqua solo lo stupido ha sete”

(Rat Race. Bob Marley)

“E quando pensi che sia finita, è proprio lì che comincia la salita”

(Cha fantastica storia è la vita. Antonello Venditti)

“E cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni.

I miei alibi e le tue ragioni”

(Rimmel. Francesco De Gregori)

“Questo viaggio che facile non è, pieno di speranze arrese e lunghe attese ma il domani che mi aspetta non mi fa paura”

(La vita che ci aspetta. Renato Zero)

“Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono.

Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare2

(La cura. Franco Battiato)

“E un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu. E ti chiedi chissà. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingon di blu e ti basta così, ogni dubbio va via e i perché non esistono più”

(Il cerchio della vita. Ivana Spagna)

“Notti senza cuore, da non aver pietà! A parlare agli angeli qualcuno sentirà. Notti senza nome, da far tremare il cielo, dove c’è una via d’uscita che trascina via da qui”

(Notti senza cuore. Gianna Nannini)

“Che faremo, che sarà di noi in questo tempo che non basta mai”

(Che vita sarai. Fiorella Mannoia”

“E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più”

(La donna cannone. Francesco De Gregori)

Si rincorrono i ricordi come cani in un cortile, tu nemmeno te ne accorgi, come un fesso vorrei farti innamorare.

(Il comico. Cesare Cremonini)

“Ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa.

Forse qualcosa s’è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato.

Forse era giusto così. Forse ma, forse ma sì”

(Sally. Vasco Rossi)

E quando non ritorni ed è già tardi e fuori è buio, non c’è una soluzione, questa casa sa di te.

(Fuori è buio. Tiziano Ferro)

“Hai un momento Dio? No, perché sono qua, insomma ci sarei anch’io. Hai un momento Dio? O te o chi per te,

avete un attimo per me?”

(Hai un momento Dio. Ligabue)

“E tu che mi ricambi gli occhi in questo istante immenso sopra il rumore della gente dimmi se questo ha un senso,

la vita è adesso”

(La vita è adesso. Claudio Baglioni)

“Avevo voglia di prestarti qualche cosa o solamente di riuscire a fare tardi con la scusa di parlarti, e di toccarti e di salvarti”

(Coccodrilli. Samuele Bersani)

“Quando la solitudine ti spezza il cuore non star lì a contare gli errori, non aspettare che l’amore torni, non sprecare il tuo tempo, non perderti nel pianto”

(Neil Young)

Perché dedicare delle frasi belle?

Non serve una specifica occasione per fare sentire importante ciò chi amiamo. Ricordiamoci che la semplice dedica di una o più frasi belle può portare un po’ di felicità nella vita dei nostri cari.

Bisogna sempre tenere presente che ciò che diciamo o scriviamo, alle volte, ha un peso più grande delle nostre azioni. Per questo, non tiriamoci indietro: ogni tanto sorprendiamo chi ci vuole bene. Di sicuro non possiamo dire che ci manchino le parole!