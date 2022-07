5 giochi da tavolo per l’estate da portare al mare

Quali sono i migliori giochi da tavolo per l’estate da portare sempre con sé? Se viaggi in famiglia, con gli amici o in coppia, non possono mancare questi giochi ideali per il divertimento di tutti i giocatori. Al mare, in piscina, in montagna, in spiaggia o per i viaggi on the road: a ognuno il suo gioco.

Per te, oggi, una selezione dei 5 migliori giochi da tavolo per l’estate che puoi trovare su Amazon e che puoi comodamente ordinare ricevendoli a casa o nel luogo di villeggiatura che hai scelto per le tue vacanze.

Quali sono i tuoi giochi da tavolo per l’estate preferiti tra quelli proposti qui sotto?

Clementoni- Nomi, Cose, Città Gioco da Tavola, Multicolore, 16563

Un classico per grandi e piccini: ecco la versione di Nomi, Cose, Città da portare sempre in viaggio con te, con 50 carte e le lettere dell’alfabeto tra cui scegliere. Questo è un gioco di velocità e ci sono 5 modalità di gioco. Ideale dai 7 anni in su. Lo store Clementoni presenta anche tanti altri giochi da tavolo da viaggio da non sottovalutare.

Clementoni- Nomi, Cose, Città Gioco da Tavola, Multicolore, 16563 Un gioco perfetto per lasciare tutti gli altri. senza parole

con un mazzo di 50 carte contenenti da un lato una categoria (Nomi, Cose e Città.) e dall'altro una lettera dell'alfabeto.

Un gioco di velocità in cui, dopo aver girato 2 carte, bisogna dire per primo una parola che inizia con la lettera dell'alfabeto indicata e appartenente a quella categoria.

5 modalità di gioco per un divertimento che non finisce mai.

Ideale per i bambini a partire dai 7 anni. Made in Italy.

L’Impostore – Riesci a scoprirlo? Bluff, creatività, gioco di parole e di sospetto! Divertente Gioco da tavolo per bambini e adulti

Il brand “Oh Happy Games” propone un gioco davvero divertente da fare in famiglia o con gli amici. “L’impostore” ci permette di bluffare e liberare la creatività, attraverso giochi di parole e imbrogli. Disponibile in italiano è in francese, dispone di 110 carte, per un massimo di 6 giocatori e un minimo di quattro. Scopo del gioco è smascherare l’intruso tra chi gioca.

L'Impostore - Riesci a scoprirlo? Bluff, creatività, gioco di parole e di sospetto! Divertente Gioco da tavolo per bambini e adulti 🕵 L’Impostore è un gioco di associazione di parole, bluff e sospetto che ti farà divertire usando la tua creatività.

👀 Ad ogni turno, tutti i giocatori conoscono la parola segreta, tranne l'Impostore. A turno, ogni giocatore condividerà una parola indizio relativa alla parola segreta.

💡 Lo scopo del gioco per i giocatori è quindi quello di scoprire chi è l'Impostore, mentre per l'Impostore è quello di passare inosservato, sfuggendo ai sospetti e cercando di scoprire la parola segreta grazie agli indizi forniti dagli altri giocatori.

🙊 Se sei troppo scontato l'Impostore capirà gli indizi e riuscirà a nascondersi. Se dai indizi troppo sottili rischi di essere accusato di essere tu stesso l'Impostore.

🚷 Ce la farai a passare inosservato come Impostore o il gruppo ti scoprirà? Impara il gioco in pochi minuti e gioca per ore!

Hasbro Gaming – Forza 4, Gioco in Scatola, versione 2020 in italiano, gioco per bambini dai 6 anni in su

Da Hasbro Gaming ecco un gioco che piace a tutti quanti. Forza Quattro, del resto, è un vero e proprio classico. Nella confezione troverai la griglia con due piedistalli, 21 gettoni rossi, 21 gettoni gialli, etichette e istruzioni. Scopo del gioco è allineare per primo quattro gettoni del tuo colore, cercando di ostacolare, ovviamente, l’avversario. Tre modalità di gioco, per bambini dai 6 anni in su.

Offerta Hasbro Gaming - Forza 4, Gioco in Scatola, versione 2020 in italiano, gioco per bambini dai 6 anni in su Fai la tua mossa e abbi la meglio - allinea 4 gettoni per primo

Ostacola la vittoria del tuo avversario - in forza 4 è tutta una questione di strategia

Comprende 3 giochi - scegli la tua variante preferita per vincere

La funzione di uscita rende tutto più eccitante - Rilascia un gettone per aprirti nuove possibilità

Sfida gli amici e conquista la vittoria allineando 4 gettoni

Clementoni- Mimo, Carte da Gioco per Bambini, Multicolore, 16174

Ed ecco un gioco di Clementoni che fa parte degli intrattenimenti da viaggio che piacciono a grandi e piccini. Il Mimo è davvero divertente. 50 carte illustrate che i giocatori dai 4 ai 99 anni dovranno mimare: tanti i personaggi buffi per un divertimento garantito. Si devono mimare o l’azione o l’animale illustrato. Vince chi ne indovina di più.

Offerta Clementoni- Mimo, Carte da Gioco per Bambini, Multicolore, 16174 Il tradizionale gioco del mimo fatto su misura per i bambini in età prescolare!

Il gioco contiene 50 carte con simpatici personaggi raffigurati in buffe smorfie e pose

Scopo del gioco è imitare l'azione o l'animale illustrato nella carta cercando di farla indovinare agli altri

il vincitore sarà chi riuscirà a indovinare il maggior numero di imitazioni.

Età consigliata: 4 - 99 anni.

Asmodee – Dobble Divertente Gioco da Tavolo per Tutta la Famiglia Edizione in Italiano, 8230

Infine, ecco un classico di Asmodee che puoi trovare in tante versioni diverse, anche dedicate ai personaggi preferiti dei tuoi figli. Dobble è il gioco divertente formato famiglia. Vince chi è più veloce a trovare il simbolo in comune tra le carte svelate. Inoltre contiene 5 mini giochi per partite sempre emozionanti. Consigliato da 2 a 8 giocatori, si può giocare dai 6 anni in su.

Offerta Asmodee - Dobble Divertente Gioco da Tavolo per Tutta la Famiglia Edizione in Italiano, 8230 Dobble è un gioco di colpo d'occhio e velocità: per vincere dovrete essere i più rapidi a trovare l'unico simbolo in comune tra le carte svelate (ce n’è sempre uno!)

5 mini giochi per partite sempre diverse ed entusiasmanti

Dobble è semplice, veloce e immediato: farà divertire giocatori piccoli e grandi

La scatola di latta di dimensioni contenute permette di portare il gioco ovunque.

Numero di giocatori: 2-8 | Età consigliata: 6+ | Durata media: 15 min | Edizione in lingua italiana

