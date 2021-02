Giovane donna decide di non depilarsi più lasciando crescere naturalmente i baffi e le sopracciglia. Adesso viene spesso fermata per strada e insultata

Da un anno non si depila: ecco come Eldina Jaganjac porta avanti la sua battaglia

Questa è la storia di Eldina Jaganjac, 31enne di Copenaghen che lavora come tutor e che da circa un anno ha intrapreso un’importante battaglia. La sfida che ha deciso i compiere le sta portando moltissime critiche, tanto che alcuni la definiscono orribile e disgustosa. Ecco cosa ha deciso di fare la giovane 31enne Eldina Jaganjac.

Stanca di essere schiava del rasoio e delle pinzette, da circa un anno la 31enne Eldina Jaganjac ha deciso che non si depilerà più. Una battaglia intrapresa contro ogni pressione sociale e contro ogni stereotipo di bellezza che le sta costando molto.

Infatti, mentre alcuni apprezzano notevolmente il suo coraggio, paragonandola addirittura a Frida Khalo, per altri, invece, Eldina è bersaglio di moltissimi critiche. Sono molti quelli che appellano la 31enne come donna baffuta o monociglio. Ma Eldina va avanti per la sua strada e sente che non ha nulla da invidiare alle donne depilate.

Dunque la 31enne di Copenaghen, Eldina Jaganjac, ha deciso che non si depilerà più né per accontentare la società né per soddisfare i canoni di bellezza del momento. Da marzo 2020 ha abbandonato rasoio e pinzette ed ora si esprime così riguardo la sua importante sfida che sta portando avanti:

In un certo senso sono più fiduciosa, perché non ho più paura di sembrare diversa e ho capito di poter fare scelte meno tradizionali in generale.

Dunque il tempo risparmiato nell’utilizzo di rasoio e pinzette, Eldina lo sfrutterà per dedicarsi ai suoi obiettivi professionali.

Quale motivo si nasconde dietro la sfida di Eldina

Il punto di partenza per questa decisione riguarda il fatto, secondo la 31enne, che c’è una disparità tra uomini e donne i quali non vengono trattati alla stessa maniera. Queste sono tate le sue parole riguardo l’argomento: