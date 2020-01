Giovane mamma perde la vita davanti ai suoi figli "Mamma, ti prego svegliati!" Le disperate parole di due bambini che hanno visto la loro mamma a terra. Ecco cosa è accaduto in quell'abitazione...

Danielle Talbot era una giovane mamma di soli trenta anni, che viveva con il marito ed i figli a Bloxwich, in Gran Bretagna. Era felice avere i suoi due bambini ed il suo unico desiderio era solo quello di poter passare molto tempo con loro e di vederli crescere.

Molto spesso, però, la vita cambia le carte in tavola ed infatti è proprio ciò che è capitato a questa famiglia, poche settimane fa.

Danielle era a casa con i suoi figli, ma aveva un forte mal di testa. Inizialmente stava provando a sopportarlo, ma poco dopo, quando la situazione è diventata più drammatica, ha deciso di chiamare i genitori, John e Sandra Gutteridge.

I due, quando sono arrivati in casa, si sono trovati davanti una scena straziante che non potranno mai dimenticare per il resto della loro vita.

Danielle era a terra ed i suoi due figli, Jack ed Oliver, erano vicino a lei, per provare a svegliarla. Urlavano: “Mamma, ti prego svegliati!” Sul posto è stato chiesto l’intervento urgente di un’ambulanza. Ecco il vide della storia di seguito:

I medici, arrivati nell’abitazione, hanno provato a rianimare la donna per molto tempo, ma nonostante i loro disperati tentativi per la ragazza non c’è stato più nulla da fare. Si pensa che la causa del decesso sia dovuta ad un embolo.

Il suo corpo è stato portato in obitorio e molto presto verrà sottoposto ad autopsia, per chiarire tutti i dubbi ai suoi familiari. “Ollie e Jack erano con Danielle e cercavano di svegliarla. Mia sorella si era lamentata di avere un forte mal di testa, ma non sappiamo con certezza la causa della morte.

Lei credeva che non sarebbe mai riuscita ad avere figli, poiché aveva un problema, ma il giorno di Natale del 2015, ha scoperto di essere incinta. E’ stato come un miracolo, infatti era al settimo cielo. Dopo meno di due anni è arrivato anche il secondo. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per loro. Li adorava e basta!” Ha raccontato Jono, il fratello della ragazza.

Una storia straziante, che ha spezzato i cuori di tutti i suoi familiari, ma anche di tutte le persone che conoscevano Danielle.

