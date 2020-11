In ripostiglio, in uno sgabuzzino, per strada… Vi è mai successo di trovare per caso delle monetine? Avete sempre pensato si trattasse di un caso, di una banale coincidenza? Forse da oggi inizierete a ricredervi, data la storia che vi stiamo per raccontare.

Monetine: messaggio dagli spiriti

Ebbene, secondo la leggenda popolare, ciò non è un fatto fortuito, bensì celerebbe dei significati davvero particolari. A quanto pare, infatti, le sposterebbero gli spiriti delle persone morte, che cercherebbero una via “alternativa” per comunicare il loro amore. Ma ovviamente i meno propensi alla spiritualità non pensano siano affatto da attribuire a tale suggestiva teoria.

Simbolo di buon auspicio

Alle monete diamo solitamente un valore materiale. Vengono utilizzate negli scambi per comprare le cose, per permetterci i beni di prima necessità e qualche sfizio, in grado di riempiere la nostra giornata.

Per andare avanti con la propria vita, del resto, i soldi servono. Tuttavia, è, al tempo stesso, naturale considerare il ritrovamento casuale delle monete un simbolo di buon auspicio.

Quando appaiono nei sogni

La cosa infatti sottintenderebbe l’arrivo di un periodo prospero e pieno di ricchezza. Non è un caso che spesso pure nei sogni capiti di assistere a delle scene simili. Il subconscio cerca di dirci qualcosa e dovremmo prestargli ascolto. Sognare di trovare delle monete viene associato alla propria capacità di affrontare le situazioni e alla propria potenza, in quanto i soldi simboleggiano i valori, i bisogni e gli affetti.

Monetine sottintendono concretezza e purezza

In tal modo l’inconscio ci spiega che teniamo alla concretezza, al raggiungimento dei nostri obiettivi. Inoltre, il metallo è associato all’idea della purezza, una qualità preziosa in amore come in amicizia. Insomma, che si tratti di un mero sogno o della realtà, ritrovare delle monete, comprese quelle da 1 o 2 centesimi, avrebbe delle ripercussioni positive nella vita di tutti i giorni. Senz’altro ciò vale per le persone superstiziose, ma sperare in un domani migliore non costa niente.