I genitori si preparano per dire addio ad Oscar, ma alla fine I medici dicevano che per il piccolo non c'era speranza, ma quando la madre lo prende in braccio accade qualcosa... Ecco com'è diventata oggi questa famiglia

I miracoli accadono molto più spesso di quello che si crede. Greg e Chelsea infatti ne sono la testimonianza, insieme al loro piccolo Oscar Bedford. I due sono una giovane coppia che vive a Leicester, che quando hanno scoperto di essere in dolce attesa, erano al settimo cielo.

Entrambi non vedevano l’ora di poter conoscere il loro piccolo. Poterlo abbracciare e cambiare le loro vite per lui. Per loro era un momento felice.

Durante il parto tutto stava procedendo bene, ma quando il neonato è venuto al mondo, non dava alcun segno di vita. Non piangeva e non respirava. I medici non riuscivano a capire il motivo.

Hanno fatto di tutto per cercare di farlo riprendere e quando il suo cuore ha ripreso a battere, hanno deciso di metterlo nell’incubatrice, per permettere ai suoi genitori di potergli dire addio.

Greg e Chelsea avevano il cuore a pezzi, non volevano salutarlo, ma volevano averlo con loro per sempre. La ragazza, in quei momenti difficili, ha deciso di fare una video chiamata con sua madre, Sally-Ann, per permetterle di salutare il suo nipotino.

Durante quei secondi, tutti erano in lacrime. Il piccolo Oscar stava per andare via da questo mondo per sempre. Ad un certo punto, però, il piccolo apre gli occhi e la nonna insieme ai genitori iniziano ad urlare.

I medici entrano in stanza e quando capiscono cosa è accaduto, non riescono a crederci. Ancora oggi nessuno riesce a trovare una spiegazione. Oscar, infatti, ora ha diciotto mesi, sorride ed ama osservare il mondo. Ha ancora diversi problemi di salute. Soffre di epilessia ed è parzialmente cieco.

Nonostante tutto, i suoi genitori non hanno mai mollato. Hanno aperto anche una raccolta fondi, per cercare di pagare tutte le fisioterapie di cui il piccolo ha bisogno. Chelsea ora, è di nuovo in dolce attesa e spera di poter donare ad Oscar una sorellina.

Una storia incredibile. Noi ci auguriamo che arrivi presto il lieto fine per questo piccolo e per la sua famiglia.

