Il dottore prescrive un’impegnativa ad un’anziana signora e lei scoppia a piangere

Le sue foto stanno commuovendo il mondo del web. Un’anziana signora di nome Evelyn Shaw, che dopo tanta solitudine, ha finalmente potuto rivedere le persone care. Dopo aver fatto la seconda dose del vaccino per il Covid-19, il suo medico le ha prescritto un’impegnativa molto speciale:

Credit: Jessica Shaw – Twitter

Hai il permesso di abbracciare tua nipote.

Quando Evelyn ha aperto quella busta e ha letto la ricetta, è scoppiata in lacrime. Dopo tutto quel tempo, in cui era rimasta sola, per tutelare la sua salute, finalmente le cose stavano per cambiare. Forse per tutti, è stata una sorpresa semplice e poco significativa, ma non per questa donna.

Credit: Jessica Shaw – Twitter

Il gesto del dottore, ha dato ad Evelyn la sicurezza di cui aveva bisogno per sentirsi finalmente a suo agio e per avere meno paura, quando sta vicino alle parsone che ama.

La figlia della donna, Jessica, ha condiviso la foto su Twitter, accompagnandola con la frase: “La ricetta dell’amore”. In pochi giorni, il suo post è diventato virale e si è diffuso in ogni parte del web.

Poi ha pubblicato l’abbraccio tra sua madre e la sua nipotina, dopo così tanto tempo.

Un’immagine carica di significato, che forse rappresenta l’inizio di un ritorno alla normalità.

Credit: Jessica Shaw – Twitter

Per più di un anno, viste le condizioni della donna, Evelyn Shaw ha vissuto ogni giorno, completamente da sola. Per la paura che il Covid-19 potesse attaccarla e mettere fine alla sua vita. Anche la famiglia, ha cercato di tutelarla in ogni modo. Ma adesso, dopo la seconda dose di vaccino, anche se sempre con cautela, questa dolce nonnina ha potuto riabbracciare la sua adorata nipotina e sua figlia.

Le loro immagini sono diventate virali, come simbolo di speranza e di ripresa in un mondo che si è ritrovato a terra in modo improvviso e inaspettato.