Il giorno del matrimonio dovrebbe essere speciale per tutte le coppie, poiché si giurano amore eterno, davanti a Dio e davanti ai loro familiari ed amici. Questo era quello che dovevano vivere Jefferson e Jessica, del Portogallo, che avevano pianificato il loro matrimonio in ogni minimo dettaglio.

La giovane sposa, sin da quando era bambina, sognava il suo giorno speciale e non vedeva l’ora di poter giurare il suo amore eterno al suo amato ragazzo.

Quando è arrivato il giorno tanto atteso, durante le promesse, è accaduto qualcosa di inaspettato, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare e che ha lasciato Jessica in lacrime.

Jefferson ha dichiarato il suo amore ad un’altra ragazza, proprio davanti a quella che doveva essere la sua futura moglie. Il ragazzo, ha guardato negli occhi Giovanna, la figlia della ragazza e le ha detto: “C’è qui una persona che rende possibile questa giornata e le mie prossime parole sono per lei.

Ji, so che a volte mi arrabbio e mi infastidisco. So che ti do molti soprannomi , ti chiamo fiorellino, pecorella, ti faccio impazzire, ti faccio il solletico, ti colpisco e ti imito sempre. A volte penso di essere più infantile di te, ma ti do anche amore e gentilezza, mi prendo cura di te, ti proteggo e evito che ti accada qualcosa di brutto.

Non posso davvero spiegare i miei sentimenti per te. Dopo tutto non sono tuo padre biologico, come diciamo sempre sono il tuo patrigno. Non posso spiegare l’amore che provo per te, poiché non credo abbia una spiegazione, ma se potessi chiedere qualcosa a Dio, vorrei avere una figlia proprio come te!”

Queste parole, hanno fatto commuovere tutti gli invitati, ma soprattutto la giovane sposa, che non si aspettava una cosa del genere. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il mondo intero è rimasto a bocca aperta, nel vedere questa clip e soprattutto nell’ascoltare le parole, di questo giovane, che ha dimostrato a tutti che per essere padre non c’è bisogno di un legame di sangue.

Una storia bellissima, che ci ha fatto commuovere

