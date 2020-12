Tutti sappiamo che è importante mantenere attivo il nostro cervello. Sono numerosi i tentativi per farlo dal cruciverba al sudoku fino ad arrivare agli enigmi, tutto questo fa bene alla nostra mente. Un altro mezzo per garantire un buon allenamento al nostro cervello è l’illusione ottica, ossia osservare accuratamene una foto e scoprire curiosi dettagli.

Questo è il caso di un’immagine la quale è diventata virale sul web. L’artista di questo progetto si chiama Jörg Düsterwald. Il pittore è specializzato in body painting e dipinge le modelle che si mimetizzano nello sfondo. Dunque, il suo lavoro è quello di creare illusioni ottiche nascondendo persone all’interno delle sue fotografie.

Chi di voi riesce a scovare il dettaglio che si trova nella foto di sopra? Si tratta della figura di una donna la quale si mimetizza nello sfondo e sono rari quelli a cui non passa in osservato questo particolare. Vi mostriamo una seconda foto in cui la ragazza è ritratta più da vicino.

Per quanto possa sembrare difficile credere che sia vera, lo è! Dunque, lo scopo di un illusione ottica è quello di allenare il nostro cervello affinché non riesca a trovare il particolare nascosto. Infatti, questo ci fa capire che quest’ultimo ci trae in inganno facendoci vedere qualcosa di strano come normale e non notare ciò che si trova davanti ai nostri occhi.

La maggior parte delle persone, prima di notare la figura femminile davanti l’albero, deve impiegare un duro sforzo cognitivo. Sono davvero rare le persone che riescono a trovare la donna nell’immagine a primo impatto in quanto il nostro occhio tende a farci vedere una normale atmosfera autunnale.

Le opere realizzate da Jörg Düsterwald, dotate di grande originalità, sono molto apprezzate dalle persone. Il pittore è uno dei maggior esperti di camouflage e la particolarità dei suoi lavori è che le modelle sono impalpabili in confronto alla solidità degli elementi naturali.