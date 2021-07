In America sono vietati gli ovetti Kinder, il motivo è decisamente insolito

Sapete che gli ovetti Kinder sono vietati in America? Per chi non ne fosse a conoscenza, l’America è il Paese in cui la Ferrero non può introdurre gli ovetti Kinder da noi tanto amati. Oltre a ciò, l’America non tollera neanche l’introduzione illegale del prodotto. La ragione del divieto è data dal fatto che gli ovetti sono considerati dal Paese troppo pericolosi per l’incolumità dei bambini.

Gli Stati Uniti d’America contro gli ovetti Kinder. Il Paese, infatti, ha vietato alla Ferrero di offrire i celebri ovetti ai cittadini americani. Dietro tale divieto si nascondono motivi di sicurezza. La sorpresa contenuta negli ovetti è non commestibile e potrebbe essere ingerita facilmente dai bambini.

Queste sono state le parole delle autorità americane a riguardo:

Queste leccornie saranno anche graziose, ma sono troppo pericolose per i bambini perché la legge statunitense consenta di importarle.

Il divieto che l’America ha imposto sugli ovetti Kinder non ha fatto altro che far desiderare ancora di più ai cittadini statunitensi tale dolcetto.

Ovetti Kinder vietati in America: l’introduzione dei Kinder Joy

Non a caso nel 2011 sono nate alcune iniziate allo scopo di rendere legare tale prodotto. Ad esempio, Leslie Dannelly ha lanciato una campagna di raccolta firme per legalizzare l’importazione degli ovetti nel Paese. Per risolvere il problema nel 2018 l’America ha introdotto i Kinder Joy.

I Kinder Joy, però, sono stati ritenuti dai cittadini americani una brutta copia dei classici ovetti Kinder. Nonostante il divieto dell’ovetto Kinder per eccellenza, alcuni si ritengono comunque soddisfatti del Kinder Joy.

Per altri, invece, il Kinder Joy è solamente un fake dell’originale e questi ultimi si battono per rendere legale l’importazione del dolcetto nel Paese. Sebbene in passato ci siano stati casi di ingestione delle sorprese contenenti negli ovetti, molti sostengono che attualmente la probabilità che si verifichi tutto ciò è davvero molto bassa.