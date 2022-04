La notte degli Oscar 2022 ha incoronato una delle più amate e apprezzate attrici di quest’epoca. Jessica Chastain, alla sua terza nomination, ha finalmente conquistato la tanto agognata statuetta. Il 24 marzo ha compiuto 45 anni e per l’occasione ha pubblicato una sua foto d’infanzia. Avevate capito che si trattava di lei?

Credit: jessicachastain – Instagram

Una bellezza disarmante e un talento che l’hanno portata ad essere una delle attrici più apprezzate e pagate dell’intero star system hollywoodiano.

Lo scorso 24 marzo, Jessica Chastain ha compiuto il suo 45esimo anno di età e per l’occasione ha pubblicato, sul suo attivissimo profilo Instagram, una foto che la ritrae in tenera età.

Credit: jessicachastain – Instagram

La caratteristica chioma rossa e il sorriso smagliante sono gli stessi che ha oggi. In didascalia al post, immancabili i ringraziamenti per tutti coloro che la supportano sempre e che le hanno fatto gli auguri in questo giorno speciale.

Il mio bambino interiore vorrebbe ringraziarvi tutti per l’amore dimostrato per il suo compleanno ❤️

Carriera e vita privata di Jessica Chastain

Jessica Chastain è nata a Sacramento, in California, il 24 marzo del 1977 ed è un’attrice e produttrice cinematografica statunitense.

Il suo debutto è avvenuto in teatro, nel 1998, quando ha recitato nel musical Romeo e Giulietta. Successivamente ha ottenuto una borsa di studio e lavorato in diversi spettacoli teatrali e serie tv.

Il debutto sul grande schermo arriva nel 2008, quando aveva 31 anni. La sua parte nel film “Jolene“, le è valsa subito dei prestigiosi riconoscimenti, come il premio di migliore attrice al Seattle Film Festival.

Il successo mondiale è arrivato nel successivo 2011, quando ha recitato nella pellicola “The Three of Life“, insieme a Sean Penn e Brad Pitt, e in “The Help“. Grazie all’interpretazione in quest’ultimo, ha ottenuto la sua prima candidatura all’Oscar, nella categoria di miglior attrice non protagonista.

Credit: jessicachastain – Instagram

L’anno successivo, il 2012, è stato un altro anno d’oro per l’attrice. Il suo ruolo in “Zero Dark Thirty“, film acclamato dalla critica, le è valso il suo primo Golden Globe e la sua seconda candidatura all’Oscar, questa volta come miglior attrice protagonista.

Quest’anno, con il suo ruolo in “Gli occhi di Tammy Faye“, ha ricevuto la terza candidatura al premio Oscar, riuscendo finalmente a vincerlo.

Riguardo alla sua vita privata si sa che, dal 2017 è sposata con l’imprenditore italiano di nobili origini Gian Luca Passi di Preposulo. Con lui ha avuto una figlia, nel 2018, che si chiama Giulietta.