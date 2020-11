Bello, ricco, famoso e pure sensibile! Di certo a Brad Pitt non mancano le doti e lo ha confermato in tempi recenti. In che modo? Pensando agli ultimi, agli emarginati, agli esclusi della nostra società, che spesso se ne dimentica.

Brad Pitt pensa al prossimo

In shirt bianca, jeans strappati e camicione di flanella, il divo hollywoodiano ha avuto la magnifica idea di scaricare generi alimentari gratuiti, prevalentemente frutta e verdura, per le comunità di volontari di Los Angeles. Ebbene sì, quell’uomo con la mascherina ritratto nella foto è Brad Pitt!

Una storia immediatamente virale

Lo ha annunciato il Daily Mail, ne ha parlato The Cut, il magazine culturale del New York Magazine. Gli scatti, pubblicati per la Coleman-Rayner da Jeff Rayner, sono diventati immediatamente virali e socializzati dalle numerose pagine dedicate all’interprete. D’altronde, vederlo scaricare generi alimentari, peraltro in tenuta casual, è una storia davvero in grado di ispirare.

Secondo quanto si apprende dal Daily Mail, avrebbe prestato servizio per ore e nessuno lo avrebbe riconosciuto, fino al momento in cui, per fumarsi una sigaretta, non si è concesso un break, levandosi la mascherina.

I precedenti parlano per lui

In realtà, però, Brad Pitt non è nuovo a iniziative solidali del genere. Un’estate fa il co-protagonista di C’era una volta ad Hollywood (valsogli persino un premio Oscar) si è offerto volontario con la Watts Community Core, distribuendo viveri ai bisognosi.

Brad Pitt: il più operativo tra i colleghi

Il Daily Mail ha poi aggiunto che in tale occasione, Mr. Pitt è stato il più operativo tra i suoi numerosi colleghi. Era infatti quello che afferrava più scatole, riuscendo a portarne sei per volta su un carrello. E non si è fermato un istante. Che avesse un gran cuore lo sapevano già tutti (i numerosi figli adottati con l’ex compagna Angelina Jolie ne sono una prova), ma assistere all’ennesimo atto di carità è sempre un piacere.