Jordan Driskell ha pubblicato una foto dei suoi figli al "guinzaglio", mentre si trovavano in gita. Gli haters non lo hanno risparmiato

Quella di oggi, è la storia di un giovane papà di 31 anni, chiamato Jordan Driskell. Le foto della sua famiglia hanno fatto il giro del mondo attraverso i social network, dopo che è stato attaccato e criticato dagli haters.

Jordan Driskell è padre di 5 gemelli di 5 anni, tre femminucce e due maschietti. Chiunque è genitore, sa cosa voglia dire crescere un figlio, correrci dietro, dover tener testa ai loro capricci. Quest’uomo deve fare tutto raddoppiato per 5.

Ha raccontato che quando erano piccoli, usava un passeggino a 6 posti, ma una volta cresciuti la situazione era diventata ingestibile. Quando si trovavano in mezzo alla gente, i piccoli volevano scendere e correre, piangevano e tenere calmi tutti e 5, per la mamma e il papà, era estenuante.

Ed è così che Jordan ha cercato di trovare una soluzione per poter uscire in famiglia: le redinelle o come vengono più comunemente chiamati, i guinzagli per bambini.

Non li perdo di vista e li tengo al sicuro quando siamo in mezzo a tanta gente.

Quando questo padre ha pubblicato un video sui social, mentre erano in gita ad un acquario, si è ritrovato inondato dalle critiche. Il filmato ha fatto il giro del mondo, raggiungendo in breve tempo oltre 3 milioni di visualizzazioni.

Sono stato accusato di trattare i miei figli come animali. Di averne fatti troppi, avrei dovuto farne meno se non ero in grado di gestirli. Insomma, sentirsi criticato ed insultato da così tante persone, non è stato piacevole.

Le opinioni mediche sulla vicenda di Jordan Driskell

Dopo tanto clamore, sulla vicenda è intervenuta l’esperta in genitorialità e sviluppo adolescenziale, Deborah Gilboa. La dottoressa ha voluto dire la sua opinione, sottolineando che il “giunzaglio per bambini” è un’opzione migliore del dover stare in casa.

La stessa opinione che ha espresso anche un altro noto medico, il dottor Gilboa, che ha definito le redinelle un ottimo strumento per controllare i bambini piccoli in mezzo a tanta gente. Anche se, secondo la sua opinione, un bambino grande dovrebbe essere in grado di ascoltare i propri genitori.

Insomma, opinioni contrastanti hanno infuocato il web. Voi, cosa ne pensate?