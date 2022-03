Al settimo giorno in cui la sua sveglia non suonava, Alexandre si è insospettito: le telecamere riprendono il vero colpevole, Dory

I nostri cuccioli farebbero di tutto pur di trascorrere più tempo possibile insieme a noi. E la piccola e dolce Dory, ne ha escogitata una davvero geniale per ritardare il più possibile l’uscita di casa dei suoi genitori umani. Il video che mostra la sua marachella, è diventato virale sul web in pochissimo tempo.

Tutto è cominciato qualche tempo fa, quando un ragazzo di nome Alexandre Lima ha fatto tardi a lavoro per via della sua sveglia che non ha suonato all’orario impostato.

Al giovane è sembrato strano tutto ciò, ma lì per lì non aveva dato molto peso alla cosa. Si è recato a lavoro, ha chiesto scusa al suo capo ed ha proseguito la sua giornata.

Il problema si è riproposto anche il giorno successivo, e quello dopo. Così per un’intera settimana.

La cosa era evidentemente insolita e qualcosa di strano stava succedendo, ormai era chiaro.

Poi, una mattina, si è svegliato per caso prima del suono della sveglia del telefono ed ha colto il “colpevole del reato” in flagrante.

Il colpevole era Dory

Non appena Alexandre ha aperto gli occhi, ha visto il suo cucciolo Dory che leccava lo schermo del suo cellulare.

Non riuscivo a crederci. Quella palla di pelo aveva imparato da solo come fare a disinserire l’allarme del telefono. Ecco perché non suonava mai.

Nessuno avrebbe creduto a quella storia, così Lima e sua moglie hanno deciso di riprendere l’intera scena e di pubblicare il video online.

La clip ha causato risate a migliaia di utenti del web, che hanno trovato così tenero il cucciolo.

La coppia ha capito che, forse, il cucciolo associava quel suono della sveglia al fatto che i suoi genitori uscissero poco dopo. Quindi probabilmente lo faceva solo per prolungare il tempo insieme. Come avrebbero potuto, quindi, prendersela con lui.

Per fortuna, anche il capo di Alexandre ha riso molto guardando il video e non ha avviato nessun procedimento disciplinare per i ritardi del suo lavoratore.

La soluzione al problema, poi, è stata semplice. Alexandre ha iniziato a mettere il telefono su uno scaffale fuori dalla portata di Dory, così da sentire la sveglia ogni mattina.

Rimane, però, il gesto dolce di quel cagnolino, che a tutti i costi voleva stare il più possibile con il suo papà.