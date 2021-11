Josefa Feitosa è una nonna la quale ha rinunciato ad accudire i suoi nipoti ed ha deciso di fare viaggi per il mondo. Stando a quanto dichiarato dalla donna, sembrerebbe che voglia utilizzare il suo tempo nel migliore dei modi: dedicandosi a se stessa ed al suo benessere.

Senza alcuna ombra di dubbio, spesso è scontato che i nonni, raggiunta una certa età, si trasformino in babysitter e pensino solo a prendersi cura dei loro nipoti. Per Josefa Feitosa non è così. La donna in questione ha deciso di rompere questo canone imposto dalla società e di stravolgere la sua vita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Protagonista di questa storia è Josefa Feitosa, una nonna di 61 anni ed ha preferito scoprire il mondo anziché trascorrere del tempo con i suoi nipoti. La donna in questione ha preso questa decisione prima della pandemia scegliendo di utilizzare il suo tempo per compiere più viaggio possibili per il mondo.

La nonna ha compiuto questo gesto sperando di diventare un esempio per tutti gli anziani. Questi ultimi troppo spesso rimangono prigionieri dei loro nipoti e rinunciano a realizzare i propri sogni. Questo è stato il forte messaggio che la donna ha voluto lanciare:

Possiamo cercare una vita dignitosa nella vecchia.





A raccontare la storia di Josefa Feitosa è stato Televisa. Stando alle dichiarazione riportato dal network televisivo, la nonna avrebbe venduto tutti i suoi mobili con il solo fine di realizzare il proprio sogno, ossia quello che viaggiare. Non è tutto. Lei stessa si è detta orgogliosa e convinta del suo stile di vita.

Tuttavia, una domanda sorge spontanea agli utenti del web: come sarà stata la reazione dei suoi figli in merito alla decisione di sua madre? Nel dettaglio, la figlia della donna inizialmente non ha comprende le esigenze di sua madre ma poco dopo si è detta soddisfatta di vederla felice. Josefa Feitosa ha anche un account social con più di 11.000 follower attraverso il quale condivide tutti i suoi viaggi.