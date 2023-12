Una storia commovente che ha già fatto il giro del mondo intero attraverso i social network. Katelen Cheshire è una ragazza si soli 23 anni che sta affrontando una dura battaglia contro la vita.

Katelen Cheshire ha scoperto di avere un tumore al quarto stadio e si sta sottoponendo ad una terapia con cellule staminali, con la speranza di guadagnare più tempo possibile da trascorrere con le persone che ama.

A raccontare la sua storia e a renderla virale, è stata la testata giornalistica Daily Mail. Storia che ha commosso migliaia di persone in tutto il mondo e che è arrivata anche all’attenzione dell’organizzatrice di eventi Cindy Edwards. La donna è rimasta così colpita dal coraggio di una ragazza di soli 23 anni, che ha deciso di realizzare uno dei suoi sogni: unirsi in matrimonio con il suo fidanzato. Un sogno che non avrebbe mai potuto coronare, ora i soldi le servono per poter rimanere aggrappata alla vita il più possibile.

L’organizzatrice di eventi si è occupata di regalarle il matrimonio dei sogni, che è stato celebrato, in tema natalizio, in una fattoria di Shrewsbury. Katelen Cheshire ha potuto pronunciare il suo “Si” davanti all’uomo della sua vita, Billy Green.

Non riuscirò mai a ringraziarli abbastanza, mi hanno aiutata a realizzare il mio sogno. È stato tutto perfetto, bellissimo e divertente.

Anche Cindy ha voluto commentare il suo gesto, dopo che ha ricevuto applausi e messaggi pieni d’amore da parte di tantissime persone:

Lei è in difficoltà, quindi ho deciso di regalarle questa cerimonia senza farle spendere un centesimo. È stato un giorno speciale, sono lieta di averne fatto parte.

La 23enne non sa per quanto tempo potrà continuare a stare accanto a suo marito, ma quel ricordo vivrà per sempre nei loro cuori. Oggi continua a combattere come una leonessa, sperando di poter vivere altri giorni memorabili come quello del suo matrimonio.