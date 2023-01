Una storia che ha commosso la Gran Bretagna e in seguito il resto del mondo. È diventata virale attraverso i social network. La protagonista è una donna di soli 33 anni di nome Victoria Hall-Hulme.

Ha scoperto di avere un tumore terminale e in sei settimane ha organizzato il suo matrimonio e si è sposata.

Prima della triste diagnosi, Victoria Hall-Hulme era una ragazza innamorata del suo compagno, con una vita bellissima e con ogni cosa al posto giusto. Purtroppo, spesso, la vita decide di essere crudele e da un giorno all’altro il suo mondo è stato stravolto.

Victoria Hall-Hulme e la storia d’amore con Angus

Aveva conosciuto Angus su un sito di incontri e al primo appuntamento, è stato subito amore a prima vista. Hanno vissuto una storia bellissima, fin quando la donna non ha scoperto di avere un tumore all’intestino.

Ha capito che l’uomo non lo meritava, così ha cercato di allontanarlo. Voleva permettergli di avere una vita normale, con una donna che non era malata. Ma Angus gli è rimasto accanto giorno dopo giorno, per tutto il percorso difficile, durante ogni dolorosa cura e quando ha saputo che ormai non c’era più nulla da fare, ha voluto coronare il sogno della sua amata, sposandola.

Ho avuto per due settimane dei dolori addominali, perdita di peso e affaticamento, così ho fatto un controllo e ho scoperto di avere un cancro all’intestino. Nonostante le cure, alla fine si è diffuso e ogni mio piano è stato stravolto. Ho dovuto lasciare il lavoro che amavo tanto, ho dovuto accettare di non poter mai avere figli. Ho dovuto accettare la morte.

È riuscita però ad organizzare il suo giorno perfetto, grazie anche al supporto e all’aiuto della sua famiglia e dei suoi amici. Si è sposata ed ha sorriso un’ultima volta. Le sue condizioni sono peggiorate subito dopo e Victoria Hall-Hulme si è spenta per sempre il 2 settembre del 2022.