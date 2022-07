La figlia denuncia il tradimento della madre dopo essere rimasta 78 giorni in terapia intensiva: “Mio marito mi ha tradito con mia madre e ora sono sposati”

Il giorno della festa della mamma non è stata affatto felice per questa famiglia di Recife, una città del Brasile. La storia ha come protagonista una figlia che ha usato Facebook per smascherare il marito e la madre, che avevano iniziato una storia d’amore mentre lei era ricoverata in ospedale in terapia intensiva.

Inutile dire che il post è diventato virale su Internet, con una raffica di commenti di persone che hanno condannato il tradimento, sia da parte della madre della giovane sia da quella del marito. La ripercussione è stata tale che l’autrice del post, che aveva condiviso in modalità pubblica, non solo lo ha cancellato ma a quanto pare ha cancellato il proprio account Facebook.

Nonostante la storia della giovane donna sia stata cancellata, alcune pagine sono riuscite a salvare in tempo il post condiviso dalla figlia. In base a quanto scritto dalla ragazza pare che sua madre e suo marito siano stati molto cattivi con lei. La protagonista di questa storia, inoltre, ha rivelato anche alcuni dettagli del tradimento che ha subìto da quella che doveva essere la sua famiglia.

Come già anticipato, la ragazza ha trascorso ben 78 giorni in ospedale, nel reparto di terapia intensiva. Forse proprio in quel momento, la madre della ragazza e suo marito, che condividevano lo stesso dolore, si sono avvicinati dando vita alla storia del tradimento.

Una figlia accusa sua madre e suo marito di averla tradita mentre era ricoverata in ospedale

Le accuse che la donna ha rivolto alla madre sono davvero pesanti. La giovane, infatti, ha affermato che sua mamma è quel tipo di madre che voleva vedere morire la propria figlia in ospedale. L’obiettivo di tutto ciò? Portare a casa suo marito.

Oltre al padre della donna, anche i suoi fratelli e suo figlio sono stati colpiti da quanto successo. Quando è stato pubblicato il post, infatti, uno dei suoi fratelli ha postato un commento molto aggressivo. Non sappiamo quando è successo tutto questo, ma la giovane ha scelto proprio il giorno della festa della mamma per pubblicare il post che è diventato virale su Internet.