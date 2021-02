Moglie scopre il tradimento di suo marito da un piccolo particolare nella foto. E voi, avete capito qual è l’oggetto incriminato?

L’episodio di oggi è esilarante al punto che, in pochissimo tempo, si è diffuso in tutto il web. Il protagonista è un uomo che, mentre tradiva sua moglie, ha inconsapevolmente e stupidamente “confessato il reato”. Come? mandando alla sua consorte una foto nella quale compariva un particolare che ha lasciato ben pochi dubbi alla donna.

Credit: Pixabay.com

Un ottimo bugiardo è colui che ha un’ottima memoria e una soglia di attenzione molto alta. A parte l’aggettivo di bugiardo, sono tutte qualità che, sicuramente, non appartengono al “genio” protagonista di questo esilarante episodio, capitato qualche settimana fa nel Regno Unito.

A riportare la notizia è stato il sito Dagospia. Il protagonista è un uomo, un traditore seriale che ha deciso, però, di “tradirsi” da solo.

Si trovava in una suite dell’hotel di lusso di un casinò. O almeno questo aveva raccontato alla povera moglie. In realtà si stava godendo tutti i comfort della lussuosa camera d’albergo, insieme alla sua amante.

La sua voglia di mostrarsi alla donna che ha sposato come un perfetto maritino, come uomo più trasparente possibile, lo ha spinto a mandare delle foto che, teoricamente, dovevano tenere buona la povera vittima.

Il problema è che quello che possiamo sicuramente definire come “fesso del secolo”, ha immortalato anche un particolare che ha fatto saltare tutto il suo altarino.

La foto incriminata e la vendetta della donna

Credit: Tik Tok

Guardando la foto, se avete un occhio attento, avrete già capito quale sia l’oggetto dello scandalo. L’uomo è posizionato di fronte allo specchio del bagno della suite. Sul pianale in marmo del lavandino, spunta una piastra per capelli.

Essendo un uomo, che per di più ha i capelli corti, per la donna è stato subito ovvio a chi appartenesse quella piastra. Alla sua amante, ovviamente.

Credit: Tik Tok

Per smascherare suo marito, la donna ha deciso di punirlo in maniera esemplare. Ha preso la foto, ha coperto la sua faccia, e l’ha pubblicata sui suoi account social, ponendo un quesito a tutti i suoi follower: