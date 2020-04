La forma della fronte svela la personalità La forma delle fronte dice molto sulla personalità di una persona; scopriamo insieme di più su questo interessante argomento

Da sempre, la fronte alta è stata spesso associata alle persone intelligenti e istruite. La fronte corta è quella più desiderata dalle donne, poiché fa sì che il loro volto abbia proporzioni migliori. Tuttavia, pochi sanno che l’aspetto della propria fronte non riguarda solo questioni puramente estetiche ma che sia una vera finestra sulla nostra personalità.

La capacità di leggere dal viso o dalla fisionomia di una persona è una tecnica affascinante e un’arte antica, che ti consente di scoprire i dettagli della personalità di una persona, come si comporta nella vita e, addirittura, le sue condizioni di salute.

Dallo studio puoi scoprire cose che ti sorprenderanno! Iniziamo!

TIPO 1: Fronte ampia

Molte persone, in particolare le donne, non amano la fronte ampia. Chiamata anche fronte a cinque dita a causa della sua larghezza, la fronte ampia occupa gran parte della testa. Le persone preferiscono nasconderle sotto la frangetta ma non è una buona idea… perché farlo? È qualcosa di cui dovrebbero essere felici!

Un’ampia fronte dice che persona che la “indossa” è molto intelligente. Inoltre, le persone con la fronte ampia hanno numerose abilità. Sono in grado di completare qualsiasi lavoro che ricevono e non solo in tempo, ma anche con largo anticipo rispetto alla scadenza. Non hanno bisogno di molte spiegazioni. Hanno un sesto senso e possono sentire che qualcosa sta per accadere molto prima degli altri.

TIPO 2: Fronte corta

Dopo aver descritto la personalità delle persone con una fronte ampia, è molto ragionevole dirigere i nostri passi verso il lato opposto e descrivere quelle con una fronte stretta. La fronte ampia indica persone molto intelligenti ma ciò non significa che quelli con la fronte stretta lo siano meno. Niente affatto. Tuttavia, una delle qualità primarie delle persone con questa fronte è essere molto emotive.

La voce che ascoltano di più è quella del loro cuore e talvolta potrebbero dimenticare di usare la loro parte razionale. Di solito, queste persone sono abbastanza sole. Non devono necessariamente sentirsi isolate ma non amano la folla ed evitano di essere al centro dell’attenzione.

TIPO 3: Fronte acuta

Le persone con questo tipo di fronte sono descritte in modo semplice: sono testarde. Faranno di tutto per far andare le cose nella direzione che si sono prefissate.

A volte non lo fanno nemmeno perché devono ma solo per soddisfare i loro desideri. Nelle conversazioni quotidiane sono spesso ironici, comprese le conversazioni con i loro superiori.

TIPO 4: Fronte a forma di monte Fuji (o a zig zag)

La fronte di queste persone assomiglia un po’ alla cima di una montagna ed è per questo che riceve questo nome peculiare. Se confronti l’immagine qui sopra con quella del Monte Fuji, capirai che si assomigliano. Se hai questo tipo di fronte, sei molto fortunato perché non solo è molto rara ma significa anche che sei una persona molto gentile e buona.

Sei molto socievole. Non hai problemi a lavorare con altre persone. Non ti piace essere il leader ma dici sempre la tua opinione in modo molto diretto e sicuro. Sai cosa vuoi e sai come ottenerlo.

TIPO 5: Fronte dritta

Come puoi vedere nell’immagine, questo tipo di fronte è chiamato dritto perché la linea sottile sulla punta della fronte è dritta. Così come la loro fronte è dritta, queste persone rendono la loro vita una linea retta. A loro piace condurre una vita semplice. Sono persone così rigide che non trascurerebbero mai i propri bisogni e la propria felicità solo perché le regole li obbligano a farlo.

Sono persone molto attente e delicate. Se danno il loro cuore a qualcuno, lo fanno per sempre. Naturalmente, ciò non significa che non interrompano le relazioni con i loro partner, ma riservano sempre un posto speciale ai loro ex nei loro cuori. Quindi è difficile far innamorare una persona con la fronte dritta. Devi davvero meritartelo.

TIPO 6: Fronte curva

Allo stesso modo in cui ci sono persone con la fronte dritta, ci sono anche persone con la fronte curva. Ciò significa che l’attaccatura dei capelli crea una curva lungo la testa, come puoi vedere nell’immagine. Queste persone sono piene di vita e molto positive. Sono in grado di illuminare un’intera stanza non appena entrano. Tutti intorno a loro vogliono avere una buona impressione nei loro occhi, anche se lo fanno inconsciamente.

Queste persone sono veri e propri magneti umani che attirano emozioni positive e momenti gioiosi. A volte soffrono perché ci sono persone che invidiano la loro energia positiva e cercano di diminuirla con parole dolorose.

TIPO 7: Fronte a forma di M

Questo tipo di fronte ricorda la lettera M perché la parte centrale è leggermente prominente, formando due arcate. Se questo è il tuo tipo di fronte, sicuramente non rimarrai sorpreso dal fatto che sia un segno di un’immaginazione molto vivida. Voglio dire, davvero molto, molto vivida!

Queste persone camminano sempre con la testa tra le nuvole e raramente scendono da lì perché lo trovano molto noioso. Se nella tua testa possono succedere tante cose interessanti, perché tornare alla realtà? Molte di queste persone hanno un dono per l’arte e sono spesso attori e attrici, scrittori o pittori.

Fonte: kikbuzz.online