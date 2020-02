La lista dei desideri di Brett Kinloch Papà perde la vita 3 ore dopo la nascita della figlia, ma quando la moglie vede il suo computer, scopre che l'uomo aveva una lista dei desideri. Ecco di cosa si trattava..

Brett Kinloch era un giovane papà di trentuno anni, che viveva in Gran Bretagna. La sua storia ha commosso il web, poiché lo scorso febbraio ha perso la vita, tre ore dopo aver conosciuto la sua terza figlia, venuta al mondo da pochi minuti, Ariya. La sua famiglia, ancora oggi soffre per questa grande perdita.

Una vicenda molto triste, che ha scosso il mondo intero e che ha lasciato tutti a bocca aperta. Poterla conoscere ha commosso tutti.

Brett ha scoperto di essere affetto da un tumore pochi mesi prima di spegnersi per sempre, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per lui non c’è stato più nulla da fare. La malattia era ormai in tutto il corpo.

Proprio per questo motivo, sin da subito i dottori hanno informato i suoi familiari, che avrebbe perso la vita molto presto.

Lo scorso undici febbraio, la figlia Ariya è venuta al mondo e le infermiere, subito dopo l’hanno portata tra le braccia del papà, che era ricoverato anche lui in ospedale. Ecco il video della storia di seguito:

L’uomo quando ha preso in braccio la piccola, era al settimo cielo. Però, solamente tre ore dopo questo bellissimo momento, il suo cuore ha cessato per sempre di battere. E’ riuscito a conoscere la piccola, ma subito dopo è andato via da questo mondo.

La moglie Nicola, sapeva che Brett da quando aveva ventuno anni, aveva scritto una lista dei desideri. Per questo, subito dopo la sua morte ha deciso di prendere il suo computer e leggerla. Uno dei sogni dell’uomo, era quello di andare in Australia.

La donna, per mantenere viva la sua memoria, per lei e per le sue bambine, sta facendo il possibile per cercare di avverarli tutti. Infatti è tornata da poco da questo suo viaggio.

Brett sognava anche di correre la maratona di Londra e Nicola, insieme alle piccole ora si sta allenando per realizzare anche questo desiderio. Una storia molto commovente… Una famiglia del tutto incredibile…

