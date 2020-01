La sorprendente scoperta della nonna su i due ragazzi Durante i preparativi del matrimonio, la nonna capisce qualcosa. Quando inizia ad indagare scopre la verità su i due ragazzi..

Jessica Gomes ed Aaron Bairos sono una giovane coppia che vive nel Massachusetts. Tra loro è stato amore a prima vista. Infatti dopo nove anni di fidanzamento hanno deciso di unirsi in matrimonio. Poco dopo le nozze, però, la nonna ha scoperto qualcosa di inaspettato.

Quando i due si sono conosciuti ed hanno scoperto di essere nati lo stesso giorno, sono rimasti sconvolti, poiché non si parla spesso di coppie che festeggiano insieme il compleanno.

Tra loro è stato amore a prima vista ed entrambe le famiglie, ne sono rimaste sorprese. Erano felici per loro, poiché un amore del genere non si può vedere spesso.

Dopo più di nove anni di fidanzamento, i due hanno deciso di unirsi in matrimonio e di poter coronare il loro amore davanti a Dio, ai loro parenti ed ai loro amici.

Durante tutti i preparativi, la nonna di Jessica, quando ha scoperto tutte le coincidenze tra i due, ha deciso di indagare ed alla fine ha scoperto qualcosa di inimmaginabile.

La dolce signora, ha scoperto che i due oltre ad essere nati nella stessa giornata, sono nati nello stesso ospedale a due ore di distanze l’uno dall’altra. Una coincidenza davvero sorprendente, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Inoltre, in quella giornata di molti anni fa, a quell’ospedale erano nati solamente i due e per questo i genitori hanno deciso di incontrarsi e conoscersi.

Per questo la nonna, quando ha trovato le foto, ha scoperto tutto. In realtà, Jessica ed Aaron, si conoscevano sin dal primo giorno in cui sono venuti al mondo. Una vicenda davvero sconvolgente e inaspettata per entrambi. Nessuno dei due ragazzi, lo avrebbe mai potuto immaginare.

Una storia incredibile, che ha lasciato tutti a bocca aperta. A voi è mai capitata una cosa del genere? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

