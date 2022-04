Una clip davvero emozionante viene condivisa sui social ormai da tempo. Il protagonista è un ragazzo di soli 21 anni, chiamato Pavon Smith, che nel giorno di Natale ha voluto fare un regalo speciale ai suoi genitori. In tanti si sono commossi nel vedere la scena di questa famiglia.

CREDIT: YOUTUBE

Vicende simili sono davvero belle da poter raccontare, poiché sono la dimostrazione del cuore grande che hanno alcuni ragazzi. Vogliono sempre aiutare i loto famigliari.

Pavon ha sempre avuto una grande passione per il baseball. Infatti anche a scuola ha sempre fatto parte della squadra. I genitori ovviamente, erano molto orgogliosi di lui e dopo il diploma, è arrivata la svolta che tutti desideravano.

Il ragazzo è riuscito ad avere un contratto con l’Arizona Diamondbacks, della Major League Baseball. Tutti erano al settimo cielo, perché era quello che aveva sempre sognato.

CREDIT: YOUTUBE

Inoltre, al momento della firma ha avuto un assegno di ben 5 milioni di dollari. Una somma davvero elevata, che ovviamente ha portato il giovane a fare una scelta. Doveva capire se era il caso di aiutare la sua famiglia o spendere quel denaro per i suoi interessi.

La sorpresa di Pavon Smith ai suoi genitori

CREDIT: YOUTUBE

Il ragazzo sin da quando era molto piccolo, sentiva la madre e il padre lamentarsi per il mutuo. Per loro era una spesa davvero grande, che sembrava non finire mai.

Di conseguenza quando ha avuto quella somma di denaro tra le mani, invece di spenderla per i suoi interessi, ha voluto fare una sorpresa ai genitori. Ha voluto saldare il resto del mutuo, per poter avere finalmente la casa tutta per loro.

La scena è stata ripresa in una clip che è diventata in fretta virale. La mamma quando ha letto quel biglietto ed ha scoperto ciò che aveva fatto il figlio, non è affatto riuscita a trattenere le lacrime. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

Pavon, per spiegargli ciò che aveva fatto, nel biglietto ha scritto: “Grazie per avermi cresciuto in una casa piena di amore. A causa dei vostri sacrifici, che mi hanno portato dove sono adesso, voglio che la nostra casa sia finalmente vostra!” In tanti hanno commentato la vicenda, complimentandosi con i genitori per la dolcezza di questo ragazzo.